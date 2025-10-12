i-dle薇娟＆裴珍映新綜藝疑似「戀綜」引爭議！粉絲們的批評聲不斷，預告片最終轉為非公開

由 i-dle 成員薇娟和裴珍映出演的新網綜《TRIP KODE》預告公開後，粉絲們紛紛批評，在上傳不到一天就轉爲非公開。

本月9日通過 YouTube 頻道 KODE 코드 公開的《TRIP KODE》影片中，出現「和不認識的人一起旅行」、「很好奇」等台詞。雖然影片還沒有公開真實身份是誰，但粉絲們立即察覺到主人公是 i-dle 成員薇娟和前 CIX 成員裴珍映。

節目的內容是「約會中提高彼此心率」的任務，影片中出現兩人一起玩夾娃娃、一起撐傘等場面。裴珍映說：「沒想到會是這樣的人」、「比想象中還要激動。」薇娟也表示：「有點心動耶！」展現粉紅色的氛圍。



沒想到影片一公開，粉絲們也氣憤表示：「 YouTube 版的《我們結婚了》？」、「為什麼要拍這種節目」、「這種節目真的有市場需求嗎」、「瘋了！希望我愛豆不要出演這種節目」、「為什麼非得男女愛豆拍這種節目啊」、「這種企劃到底是誰想出來的」、「真的有人想要看這種嗎」、「 i-dle 都出道這麼多年了，還得去拍這種節目嗎」、「2025年版的 《我結》」、「就算製作組不懂愛豆圈，但是安排去上節目的經紀公司怎麼想的啊」、「測心率簡直是在公然調情耶」等等。隨著批評的聲浪不斷，預告片轉換爲非公開，但是製作組表示，正片將在16日下午6點30分公開。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞