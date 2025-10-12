BLACKPINK Jisoo發力音樂領域！新歌聯手ZAYN〈EYES CLOSED〉MV兩天破1600萬點閱，神秘剪影暗示下一波合作

BLACKPINK成員多次與國際知名藝人合作、屢屢引爆關注，再次透過成員Jisoo展現其全球影響力。 近日，Jisoo攜手英國男團一世代（One Direction）前成員ZAYN，推出全新單曲〈EYES CLOSED〉，強勢展開個人活動。

這次合作被譽為繼ROSÉ與Bruno Mars的〈APT.〉、JENNIE與Doja Cat、LISA與Maroon 5之後的又一次夢幻級組合。 歌曲僅公開兩天，MV在YouTube的觀看次數已突破1600萬，展現驚人熱度。



ZAYN曾憑〈PILLOW TALK〉拿下Billboard Hot 100冠軍，是公認的世界級巨星。 在新曲MV中，Jisoo還與四位僅以背影現身的神秘剪影一同入鏡，引發外界熱議。



粉絲們紛紛猜測，這四位神秘人可能是預告Jisoo下一波合作對象，目前社群平台上呼聲最高的候選人包括Sam Smith、Bad Bunny、Sombr及Charli XCX等。

Bad Bunny（痞壞兔）是拉丁Hip-Hop音樂代表，曾獲葛萊美獎肯定; Sam Smith與Charli XCX皆是多次舉辦大型來韓公演、深受韓國粉絲喜愛的英國頂級流行歌手; 而新世代音樂人Sombr則以細膩情感和獨特音樂風格備受矚目。

隨著與ZAYN合作的〈EYES CLOSED〉打響頭炮，Jisoo的國際合作企劃即便仍在推測階段，已令全球流行樂壇為之震動，粉絲也對超豪華陣容表達期待。



此前，BLACKPINK成員與國際巨星的合作均獲得巨大成功，包括ROSÉ與Bruno Mars合作的〈APT.〉奪下MTV音樂錄影帶大獎「年度歌曲」，LISA與Doja Cat、Maroon 5合作的〈BORN AGAIN〉〈Priceless〉等屢登熱榜，Jennie則與美國饒舌歌手Doechii合作推出〈ExtraL〉。 如今Jisoo與ZAYN的合作，也引起關注能否延續BLACKPINK成員「聯名即爆紅」的神話。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞