神隱近20年！《大長今》女二「金英」洪莉娜「電話現身」被一秒認出！吐真話曝光美國生活現況

曾創下57%神話收視率，「現象級」電視劇《大長今》已播出20年，女主角、「國民女神」李英愛近期也以新劇《恩秀的好日子》回歸小螢幕，這也讓不少觀眾聯想到《大長今》中的女二「崔金英」。

實際上「崔金英」的扮演者洪莉娜，自2006年結婚後就淡出演藝圈，近20年來鮮少曝光，近日才終於透過TV朝鮮《宋承煥的邀請》節目，驚喜公開近況，引起粉絲熱烈討論。 當天洪莉娜透過電話連線現身，雖未露面，但聲音一出就被老友蔡時那（蔡時羅）認出，短短對話便勾起觀眾對她昔日作品的回憶。



洪莉娜透露，婚後定居美國專心照顧孩子，已在當地生活18~19年。 談及復出演藝圈，她笑說：「我本來不是不想演，但孩子在美國長大，時間就這樣過去了。」她甚至幽默留白表示，未來不排除以「逆轉角色」回歸，挑戰昔日《兒子的女人》中蔡時那的角色對手。



洪莉娜自1987年以《藍色教室》出道，橫跨現代劇與古裝劇，2004年出演《大長今》，扮演冷冽氣質的反派女二「崔金英」更讓觀眾印象深刻，作品曾創下57%收視神話，將她名聲帶向國際。 活躍在影視劇圈的洪莉娜也並非一帆風順，1997年拍攝《山》時，不慎從數十公尺高處墜落受重傷，經過近1年的復健於1998年重返拍攝現場。

婚後洪莉娜將重心放在家庭與育兒，暫別銀幕，但此次公開近況、甚至留有復出可能的暗示，也讓粉絲們期待她未來的演藝新篇章。

