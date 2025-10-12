BIGBANG太陽&閔孝琳夫妻合體出席婚禮！BTS RM擔任司儀星光熠熠

BIGBANG成員太陽與演員閔孝琳日前一同現身攝影師Mok Jungwook的婚禮現場，兩人罕見合體亮相，立即成為焦點。

這場婚禮於10日在首爾中區張忠洞某飯店舉行，新人是多位韓流明星的御用攝影師，BTS防彈少年團成員RM更親自擔任司儀，場面星光熠熠。



當天，太陽與閔孝琳身穿黑色系情侶造型現身，與新郎和新娘合照。 太陽無名指戴著婚戒，閔孝琳則展現溫柔笑容，雖然被網友指出「臉稍微圓潤了些」，但更多人稱讚她「依然漂亮」「歲月也敵不過她的氣質」。





這是閔孝琳睽違許久後再度公開露面。 自2018年與太陽結婚、2021年誕下兒子後，她便暫停演藝活動，全心投入家庭生活。 她最後一次出演作品已是2019年的電影《自行車王嚴福童》。



網友們紛紛留言：「這對夫妻太登對了」、「太陽戴著婚戒的樣子太暖了」、「希望孝琳早日回歸作品」、「這樣看到她真的好懷念」。 這次夫妻倆久違的合體不僅讓粉絲驚喜，也再次印證兩人穩定幸福的婚姻近況。

