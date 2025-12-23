2026開年最火熱的粉紅羅曼史！安普賢＋李主儐《Spring Fever春日狂熱》1月5日公開！

由《財閥･刑警》安普賢與《淚之女王》李主儐合作演出的《Spring Fever春日狂熱》即將在2026年1月5日正式公開與觀眾們見面。

tvN新月火電視劇《Spring Fever春日狂熱》劇情描述一位原本外向卻刻意壓抑自己性格的高中老師尹春（李主儐飾）以及熱情如火全身充滿結實肌肉的男子宣在奎（安普賢飾）之間所展開，連冰凍的內心都被融化的春天狂熱粉紅戀愛故事。兩位演員從海報拍攝的現場就開始散發粉紅泡泡，笑聲不斷，而俊男美女的組合也讓觀眾們相當期待。



在日前公開的海報拍攝現場花絮影片中，安普賢與李主儐展現了完美的合作默契，兩人的投入程度之高，連眼神都蹦出粉紅泡泡，令在場的工作人員越看越心動。只要拍攝一喊停的空檔，兩人也會互相對望而充滿了笑聲，現場氣氛相當融洽愉快，令人期待劇情的發展。



安普賢本次在劇中所飾演的角色，具有熱情並且像推土機一般直進的積極性格，在拍攝時對於眼神視線都一一仔細地確認，李主儐所飾演的角色，則是因為內心懷抱著傷痛而情感面的細膩表現，受到觀眾們的矚目。而安普賢與李主編的漫撕型外貌，讓觀眾們賞心悅目，期待兩人令大家心動的喜劇愛情火花。



兩位演員也在完成海報拍攝之後，期待觀眾們能夠多多關注這部作品《Spring Fever春日狂熱》，製作組也表示，演員安普賢與李主儐對於角色的理解度相當高，在拍攝的過程中始終展現出完美的合作默契，透過海報也令人相當期待兩人創造的熱切羅曼史。2026年tvN第一檔浪漫愛情喜劇《Spring Fever春日狂熱》將於1月5日晚間首播。



