BIGBANG太阳&闵孝琳夫妻合体出席婚礼！BTS RM担任司仪星光熠熠

BIGBANG成员太阳与演员闵孝琳日前一同现身摄影师Mok Jungwook的婚礼现场，两人罕见合体亮相，立即成为焦点。

这场婚礼於10日在首尔中区张忠洞某饭店举行，新人是多位韩流明星的御用摄影师，BTS防弹少年团成员RM更亲自担任司仪，场面星光熠熠。



当天，太阳与闵孝琳身穿黑色系情侣造型现身，与新郎和新娘合照。 太阳无名指戴著婚戒，闵孝琳则展现温柔笑容，虽然被网友指出「脸稍微圆润了些」，但更多人称赞她「依然漂亮」「岁月也敌不过她的气质」。





这是闵孝琳睽违许久后再度公开露面。 自2018年与太阳结婚、2021年诞下儿子后，她便暂停演艺活动，全心投入家庭生活。 她最后一次出演作品已是2019年的电影《自行车王严福童》。



网友们纷纷留言：「这对夫妻太登对了」、「太阳戴著婚戒的样子太暖了」、「希望孝琳早日回归作品」、「这样看到她真的好怀念」。 这次夫妻俩久违的合体不仅让粉丝惊喜，也再次印证两人稳定幸福的婚姻近况。

