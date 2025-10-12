48歲全炫茂結不了婚都怪《Running Man》的已婚成員們？有感而發：現在更不想結婚了！

因蜜月而缺席的金鍾國位置，由主持人全炫茂暫代。全炫茂在遊戲中突然拋出一句：「我之所以結不了婚，是因為《Running Man》」，這番「爆炸性發言」立刻引起現場關注。

他透露，自己之所以至今未婚，是因為某次在汝矣島的某間餐廳裡一起吃飯，劉在錫說：「炫茂你結婚吧，結婚很棒。你知道有小孩是件多快樂的事嗎？」



一旁的池錫辰卻帶著懇切的眼神說：「50歲再結婚，晚點結吧！」當時覺得他太有說服力了。XD 池錫辰緊張地解釋道：「那是我當時的想法，現在不同了。」



遊戲中間，聊到過節話題和婚姻，池錫辰又對全炫茂說：「獨自一人看起來很慘。」全炫茂立刻回嗆說：「哥～你為什麼現在看起來也很慘。」立刻引發全場爆笑，池錫辰衝向前揪住全炫茂的耳朵說：「我老婆有多喜歡我啊。」



之後，劉在錫又爆料池錫辰在外面找辦公室，似乎想打造私人空間，池錫辰即使家裡有獨立的房間，也想再打造一個遊戲室，有三個孩子的HAHA羨慕的說：「在家裡有自己的房間真好～。」HAHA在家裡不僅沒有自己的房間，想獨處也只能待在廁所。



池錫辰補充道：「雖然有自己的房間，但出去還是感覺不一樣。」全炫茂有感而發的表示：「我很確定錄到這裡，我越來越不想結婚了。」再次讓全場爆笑拍手。

各位未婚＆已婚人士們，又有什麼感想呢？（延伸閱讀：《Running Man》20~40歲韓國人苦惱要不要結婚的理由，看了讓人好想哭又很有共鳴）



▼精彩片段回顧：



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞