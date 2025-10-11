女偶像靈魂拷問再度來襲！繼「彩領洋芋片」之後，LE SSERAFIM恩採問：「你有吃完過電影院的爆米花嗎？」

ITZY成員彩領當年一句「你有整罐吃完過品客嗎？」引發熱議，近日，另一組女團LE SSERAFIM成員恩採也發出了相似的提問，再度掀起熱烈討論。

回歸2022年，ITZY彩領做客李泳知網綜時聊到暴飲暴食話題，透露了自己的暴食基準。 當時彩領認真地問對方：「你有一次吃完過整罐品客嗎？」李泳知一時間抓不住這個提問的重點，彩領接著說：「你知道一罐品客有500大卡嗎？ （我吃完整罐）感覺自己真是了不起。」李泳知當場啞口無言，表示這只是自己正常一餐的食量，很多網友也對這一幕印象非常深刻。



而近日，LE SSERAFIM恩採在溝通應用程式與粉絲聊天時，問道：「大家有吃完過電影院的爆米花嗎？ 說實話，姐姐我說實話，沒有過。」



這番發言被韓國網友轉載到網路社區，瞬間引起熱烈討論。 很多人表示何止能吃完，甚至等不到電影開始：「入場前已經完食」「為了看電影時能夠認真投入，都在看廣告時吃光」「讓我想起彩領與洋芋片的故事XD」「恩採啊，這種事妳不知道也沒關係」。 也有網友表示電影院爆米花確實太大桶，難免會剩下一點：「一次吃完有點困難」「放冷了就不好吃」「通常剩下三分之一會帶回家」。

此外，LE SSERAFIM將於24日發行首張韓娛單曲專輯《SPAGHETTI》，提前公開的預告片憑藉新穎有趣的概念引起大量關注，YouTube播放量很快衝破100萬次。



