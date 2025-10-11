女偶像灵魂拷问再度来袭！继「彩领洋芋片」之后，LE SSERAFIM恩采问：「你有吃完过电影院的爆米花吗？」

ITZY成员彩领当年一句「你有整罐吃完过品客吗？」引发热议，近日，另一组女团LE SSERAFIM成员恩采也发出了相似的提问，再度掀起热烈讨论。

回归2022年，ITZY彩领做客李泳知网综时聊到暴饮暴食话题，透露了自己的暴食基准。 当时彩领认真地问对方：「你有一次吃完过整罐品客吗？」李泳知一时间抓不住这个提问的重点，彩领接著说：「你知道一罐品客有500大卡吗？ （我吃完整罐）感觉自己真是了不起。」李泳知当场哑口无言，表示这只是自己正常一餐的食量，很多网友也对这一幕印象非常深刻。



而近日，LE SSERAFIM恩采在沟通应用程式与粉丝聊天时，问道：「大家有吃完过电影院的爆米花吗？ 说实话，姐姐我说实话，没有过。」



这番发言被韩国网友转载到网路社区，瞬间引起热烈讨论。 很多人表示何止能吃完，甚至等不到电影开始：「入场前已经完食」「为了看电影时能够认真投入，都在看广告时吃光」「让我想起彩领与洋芋片的故事XD」「恩采啊，这种事你不知道也没关系」。 也有网友表示电影院爆米花确实太大桶，难免会剩下一点：「一次吃完有点困难」「放冷了就不好吃」「通常剩下三分之一会带回家」。

此外，LE SSERAFIM将於24日发行首张韩娱单曲专辑《SPAGHETTI》，提前公开的预告片凭藉新颖有趣的概念引起大量关注，YouTube播放量很快冲破100万次。



