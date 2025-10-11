張賢勝SOLO來台巧遇煙火秀！期待擁抱每一位粉絲表達心中感謝

從團體中單飛成為SOLO歌手已經10年，張賢勝於10月11日在WESTAR與台灣粉絲們見面，他表示相當感謝粉絲們願意在連假期間前來看他的演出，如果往後台灣還有其他節目的邀約，他也相當願意參與。

在演出前張賢勝先抽空與媒體們見面，看見媒體一字排開讓他感到相當驚訝，也詢問大家之前是否曾見過他？媒體們都點頭回應「當然有」令他感到相當神奇。張賢勝留著一頭粉紅色的秀髮，髮質看來也相當柔順，他表示選擇粉色並沒有特別的原因，只是單純覺得好看。

他表示相當想念台灣，這次的心情也相當雀躍，帶有一點點緊張，想要快點來到台灣。雖然很想念美食小籠包，但昨日來台他先去台北101逛了三小時，有點累的他看到鰻魚飯就直接開吃了。昨日晚間台北101附近也聚集了許多等待觀賞煙火的人潮，張賢勝也觀察到身邊的人似乎聚集在某些特定地點，共同望向某個方向，於是當他聽見倒數「三、二、一！」的時候，他也立即拿出手機來跟大家一起朝向天空錄下美麗的煙火秀，是一個相當特別的經驗。

SOLO出道已經10年，張賢勝並未覺得有太多改變，雖然年紀大了，外型也難免有些變化，但身邊的人都說他看起來還是很年輕，不過音樂的風格也與以前有所不同了。張賢勝期許自己成為一個長青型的歌手，也希望自己在台灣的知名度能夠提升，才能夠常常來台。談到本次的新歌曲，張賢勝表示正規專輯應該是明年才會正式發行，而今日的演出他也會演唱一小部分，希望大家等待正規專輯上市，好好感受他的新專輯風格。



張賢勝相當暖心，在訪問期間不只一次問所有記者「會冷嗎？」不過因為台灣天氣很熱，大家並不覺得冷。他表示如果台灣有其他演出機會的邀約，他也願意參與，雖然自己的中文不好，但如果有機會的話他也希望能夠常常來台。他也想對今日來參加活動的粉絲們表達感謝，謝謝大家犧牲假期來看他演出，其中當然也不乏喜愛他許多年的鐵粉，張賢勝說希望能夠擁抱每一位鐵粉，並且當面表達對他們的感謝。

本次Fan Concert以「My」為主題，象徵張賢勝想將自己的音樂、故事與不同面貌完整呈現給粉絲。演出中，他安排「粉絲Request」環節，介紹觀眾心中對他的魅力，包括「反差萌」、「獨特嗓音」、「像初戀般的存在」等回應，讓他聽了又害羞又開心，直呼「好像真的有很多魅力呢！」隨後帶來〈Daisy〉、〈Ghetto〉等作品，讓全場沉浸在他的音樂魅力之中。演出尾聲，他也驚喜演唱未發表新曲〈Click〉，作為獨家禮物送給台北粉絲，掀起全場高潮。

