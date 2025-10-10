崔宇植＆庭沼珉主演《宇宙Merry Me》導演立下收視公約！如果超過15％，兩人就二搭！

由崔宇植＆庭沼珉主演的《宇宙MARRY ME?》將在今晚首播，海外觀眾可以通過 Disney+ 觀看！

《宇宙MARRY ME?》講述為了死守「豪華新婚房」大獎的兩位男女展開甜蜜又驚險的90天「假結婚」的浪漫喜劇。由《又，吳海英》、《Beauty Inside》、《戀慕》等作品展現細膩的宋賢旭導演，與《心懷叵測的恢單女》、《警校菜鳥》的李荷娜編劇合作，讓許多觀眾都相當期待！



製作發佈會上，演員們異口同聲地表示，因爲對導演的信任才決定出演。庭沼珉說：「看了《又，吳海英》後，我對導演充滿期待和信任，覺得和宇植演員合作的話，應該會拍得很開心。」崔宇植也表示：「因爲喜歡《又，吳海英》，所以想和導演合作，感覺和一起合作的演員們在現場應該會很開心，所以決定出演，我這次是以去遊樂園的心情拍攝的。」



當被問及此次作品的目標收視率時，宋賢旭導演說：「到目前爲止，我在拍作品時從未超過15%，我的目標是超過15%，如果收視率超過這個水平的話，應該能看到崔宇植和庭沼珉的新作品吧。」暗示了第二季 XD

而崔宇植也說這是繼《那年，我們的夏天》後時隔3年回歸SBS，表示也會以15%爲目標。結果...主持人說：「最近收視率15%的話不容易！」崔宇植又改口：「希望收視率能超過10%。」庭沼珉則說：「我是8%！」希望收視可以大發啦！



