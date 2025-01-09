想念台灣星光的熱情，VIXX LEO、KEN接力襲台

因為想念台灣的星光們的熱情，所以韓國男團VIXX成員LEO與KEN在2025一開年就趕緊來和大家相見，兩人分別要在本週六（11日）以及過完農曆年的2月16日，接力來台會粉絲，除了帶來精彩演出，更祭出豐富的粉絲福利，證明VIXX對台灣星光的重視。

來台前LEO先對台灣星光們喊話，除了想要去最喜歡的餐廳吃飯，更期待與台灣粉絲分享演出中的每一刻，並許下「希望在新的一年，能透過更加豐富多樣的模樣，以及新穎的活動與大家見面」的心願，他也透露跨年時與話劇《TEBAS LAND》和粉絲們愉快的度過了去年的最後一天，工作結束後也和家人朋友相聚度過了舒服的時間。「2025 LEO FAN CONCERT [TAKE 운] IN TAIPEI」將於本週六（11日）在台北登場。



而KEN的「2025 KEN FAN CONCERT : WONDER LAND IN TAIPEI」則定於2月16日（日）舉行，問KEN跨年的時候做些什麼，他回答自己邊吃美食邊讀劇本，笑稱「過得非常認真」，此外也許願「希望在新的一年裡成為所有人都想看到的藝人！只要能因為我得到哪怕一點點"愛"的感情和"幸福"和"安慰"就足夠了！」，至於想對台灣的星光說什麼，他喊話「 想在臺北和粉絲們近距離互動嗚，想聽他們說話～讓他們開心！」而KEN也預告此次演出將以夢幻主題打造高完成度舞台，並以細膩的音樂感性和歌唱實力征服粉絲。並透露2025新年計劃包含音樂劇、專輯發行及更多互動活動，期待透過這場演唱會與粉絲描繪嶄新回憶。



「2025 LEO FAN CONCERT [TAKE 운] IN TAIPEI」本週六（11日）、「2025 KEN FAN CONCERT : WONDER LAND IN TAIPEI」2月16日（日），都在台北三創CLAPPER STUDIO同日舉行兩場演出，全場粉絲將享有與Hi-Bye福利，VIP區還有機會參加合照或抽中親筆簽名小卡、明信片等限定周邊，購票請洽ibon售票系統，更多詳情可洽主辦單位ONINN ASIA官方社群網站。



演出訊息

【2025 LEO FAN CONCERT [TAKE 운] IN TAIPEI】

演出日期：2025年1月11日(週六)

■ 下午場：14:00開演

■ 晚上場：19:00開演

福利1

全場與LEO 的Hi-Bye會。

福利2

台灣場限定小卡組：不限區域一人一票憑票兌換壹組；下午場與晚上場不同款，不可跨場次兌換。

福利3

【下午場】與LEO的團體合照(10人/組)共150名，抽選VIP區100名，A區30名，B區20名。

【晚上場】與LEO的一對一合照共50名，抽選VIP區50名。

福利4

【下午場】親筆簽名小卡共50名，抽選VIP區50名。

【晚上場】親筆簽名明信片共150名：抽選VIP區100名，A區30名，B區20名。

福利5

親筆簽名拍立得共15名：抽選VIP區10名，A區5名。



【2025 KEN FAN CONCERT : WONDER LAND IN TAIPEI】

演出日期：2025年2月16日(週日)

■ 下午場：14:00開演

■ 晚上場：19:00開演

福利1

全場與KEN 的Hi-Bye會。

福利2

台灣場限定小卡組：不限區域一人一票憑票兌換壹組；下午場與晚上場不同款，不可跨場次兌換。

福利3

【下午場】與KEN的團體合照(10人/組)共150名，抽選VIP區100名，A區30名，B區20名。

【晚上場】與KEN的一對一合照共50名，抽選VIP區50名。

福利4

【下午場】私物簽名會共50名，抽選VIP區50名。

【晚上場】親筆簽名明信片共150名：抽選VIP區100名，A區30名，B區20名。

福利5

親筆簽名拍立得共15名：抽選VIP區10名，A區5名。

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞