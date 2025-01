想念台灣星光的熱情，VIXX LEO、KEN接力襲台

因為想念台灣的星光們的熱情,所以韓國男團VIXX成員LEO與KEN在2025一開年就趕緊來和大家相見,兩人分別要在本週六(11日)以及過完農曆年的2月16日,接力來台會粉絲,除了帶來精彩演出,更祭出豐富的粉絲福利,證明VIXX對台灣星光的重視。

來台前LEO先對台灣星光們喊話,除了想要去最喜歡的餐廳吃飯,更期待與台灣粉絲分享演出中的每一刻,並許下「希望在新的一年,能透過更加豐富多樣的模樣,以及新穎的活動與大家見面」的心願,他也透露跨年時與話劇《TEBAS LAND》和粉絲們愉快的度過了去年的最後一天,工作結束後也和家人朋友相聚度過了舒服的時間。「2025 LEO FAN CONCERT [TAKE 운] IN TAIPEI」將於本週六(11日)在台北登場。



而KEN的「2025 KEN FAN CONCERT : WONDER LAND IN TAIPEI」則定於2月16日(日)舉行,問KEN跨年的時候做些什麼,他回答自己邊吃美食邊讀劇本,笑稱「過得非常認真」,此外也許願「希望在新的一年裡成為所有人都想看到的藝人!只要能因為我得到哪怕一點點"愛"的感情和"幸福"和"安慰"就足夠了!」,至於想對台灣的星光說什麼,他喊話「 想在臺北和粉絲們近距離互動嗚,想聽他們說話~讓他們開心!」而KEN也預告此次演出將以夢幻主題打造高完成度舞台,並以細膩的音樂感性和歌唱實力征服粉絲。並透露2025新年計劃包含音樂劇、專輯發行及更多互動活動,期待透過這場演唱會與粉絲描繪嶄新回憶。



「2025 LEO FAN CONCERT [TAKE 운] IN TAIPEI」本週六(11日)、「2025 KEN FAN CONCERT : WONDER LAND IN TAIPEI」2月16日(日),都在台北三創CLAPPER STUDIO同日舉行兩場演出,全場粉絲將享有與Hi-Bye福利,VIP區還有機會參加合照或抽中親筆簽名小卡、明信片等限定周邊,購票請洽ibon售票系統,更多詳情可洽主辦單位ONINN ASIA官方社群網站。



演出訊息

【2025 LEO FAN CONCERT [TAKE 운] IN TAIPEI】

演出日期:2025年1月11日(週六)

■ 下午場:14:00開演

■ 晚上場:19:00開演

福利1

全場與LEO 的Hi-Bye會。

福利2

台灣場限定小卡組:不限區域一人一票憑票兌換壹組;下午場與晚上場不同款,不可跨場次兌換。

福利3

【下午場】與LEO的團體合照(10人/組)共150名,抽選VIP區100名,A區30名,B區20名。

【晚上場】與LEO的一對一合照共50名,抽選VIP區50名。

福利4

【下午場】親筆簽名小卡共50名,抽選VIP區50名。

【晚上場】親筆簽名明信片共150名:抽選VIP區100名,A區30名,B區20名。

福利5

親筆簽名拍立得共15名:抽選VIP區10名,A區5名。



【2025 KEN FAN CONCERT : WONDER LAND IN TAIPEI】

演出日期:2025年2月16日(週日)

■ 下午場:14:00開演

■ 晚上場:19:00開演

福利1

全場與KEN 的Hi-Bye會。

福利2

台灣場限定小卡組:不限區域一人一票憑票兌換壹組;下午場與晚上場不同款,不可跨場次兌換。

福利3

【下午場】與KEN的團體合照(10人/組)共150名,抽選VIP區100名,A區30名,B區20名。

【晚上場】與KEN的一對一合照共50名,抽選VIP區50名。

福利4

【下午場】私物簽名會共50名,抽選VIP區50名。

【晚上場】親筆簽名明信片共150名:抽選VIP區100名,A區30名,B區20名。

福利5

親筆簽名拍立得共15名:抽選VIP區10名,A區5名。

