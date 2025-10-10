VIXX LEO善举又被曝光：长期捐助儿童福利院，中秋再送美食分享爱心

男团VIXX成员兼音乐剧演员Leo（本名郑泽运），在中秋连假期间持续展开公益活动，再度成为话题焦点。

「善德院」是一家目前为36名女孩提供庇护的儿童福利机构，本月8日透过官方SNS公开多张照片，写道：「感谢您让我们度过幸福的节日。」照片中，院童们开心地分享由赞助者提供的餐点，包括猪脚、拌面等等，一同享受温馨节日时光。

值得注意的是，该贴文中标注了Leo的官方帐号，证实这次的温暖捐赠出自Leo之手。



与母亲一同长期行善

事实上，Leo与善德院的缘分并非首次。 粉丝早已熟知他多年来与母亲一同在该院进行志工活动，还曾有粉丝在善德院做志工时遇见Leo，印证了他长期以来的真诚付出。



除了亲自参与服务外，Leo还定期赠送生活用品与零食，长期提供实质支援，例如高价的除湿机、电饭煲、吸尘器、吹风机等等。 2022年，Leo还为即将离开福利院、迈向独立生活的「自立准备青年」提供了日常必需品，大到折叠桌、台灯、洗洁精，小到牙刷、调味料、泡面、橡胶手套等等，数量充足让院内也能共同使用，展现出体贴入微的关怀。



舞台与公益并行

Leo於2012年作为VIXX主唱出道，现在成功转型为音乐剧与舞台剧演员，将於12月出演韩国首度上演的百老汇音乐剧《Sugar》，还将在本月11日举办首场个人粉丝见面会，两场门票皆已全数售罄。

在稳定演艺活动的同时，Leo持续默默行善，用实际行动传递温暖，也让这份明星光芒更添意义。



