48岁全炫茂结不了婚都怪《Running Man》的已婚成员们？有感而发：现在更不想结婚了！

因蜜月而缺席的金钟国位置，由主持人全炫茂暂代。全炫茂在游戏中突然抛出一句：「我之所以结不了婚，是因为《Running Man》」，这番「爆炸性发言」立刻引起现场关注。

他透露，自己之所以至今未婚，是因为某次在汝矣岛的某间餐厅里一起吃饭，刘在锡说：「炫茂你结婚吧，结婚很棒。你知道有小孩是件多快乐的事吗？」



一旁的池锡辰却带著恳切的眼神说：「50岁再结婚，晚点结吧！」当时觉得他太有说服力了。XD 池锡辰紧张地解释道：「那是我当时的想法，现在不同了。」



游戏中间，聊到过节话题和婚姻，池锡辰又对全炫茂说：「独自一人看起来很惨。」全炫茂立刻回呛说：「哥～你为什么现在看起来也很惨。」立刻引发全场爆笑，池锡辰冲向前揪住全炫茂的耳朵说：「我老婆有多喜欢我啊。」



之后，刘在锡又爆料池锡辰在外面找办公室，似乎想打造私人空间，池锡辰即使家里有独立的房间，也想再打造一个游戏室，有三个孩子的HAHA羡慕的说：「在家里有自己的房间真好～。」HAHA在家里不仅没有自己的房间，想独处也只能待在厕所。



池锡辰补充道：「虽然有自己的房间，但出去还是感觉不一样。」全炫茂有感而发的表示：「我很确定录到这里，我越来越不想结婚了。」再次让全场爆笑拍手。

各位未婚＆已婚人士们，又有什么感想呢？（延伸阅读：《Running Man》20~40岁韩国人苦恼要不要结婚的理由，看了让人好想哭又很有共鸣）



▼精彩片段回顾：



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻