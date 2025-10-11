FTISLAND紅髮李洪基學中文狂問：「在台灣最有名的樂團是誰〜」自備水槍要粉絲玩到全身濕才能回家！迫不及待清唱未發行新歌

樂團FTISLAND於10月11與12日晚間於台北舉辦《2025 FTISLAND LIVE ’MAD HAPPY‘ IN TAIPEI》，而這一次也如同主唱李洪基之前所許願的，「希望所有粉絲們能夠站著跟我們一起玩」，於是場地全搖滾站席，果然全場high到不行，李洪基與成員們也唱得心滿意足。

李洪基與成員Bass手李在真、鼓手崔敏煥，加上一位日本吉他手共同演出，開場就一連飆唱三首歌曲〈BE FREE〉、〈Let It Go!〉和〈Flower Rock〉，染著一頭紅髮的李洪基立即開口問大家「還可以嗎？」以前都是坐著聽他們的演唱會，今天大家一起站著聽，感覺是否不一樣了？希望大家今天與他一起像瘋了一樣high到最後！演唱了30分鐘後，李洪基也不停追問「有人還沒有開始流汗嗎？」更打趣要求場地方把冷氣關掉，希望大家能夠玩到「內褲都要濕掉」才行。

非常擅長帶動氣氛的李洪基，除了帶來許多high歌之外，也不斷與台下粉絲們互動交談，也詢問大家有沒有人第一次來看FTISLAND的演唱會？他更打趣地說自己隨著年齡的增長，女性的粉絲們似乎漸漸遠離他了，他身邊剩下男生粉絲，女生粉絲都轉向另外的成員在真與敏煥了！李洪基也不忘介紹新成員吉他手給大家認識，吉他手是日本人也只會說日文，李洪基則在舞台上當起了翻譯，先將日本成員的話翻譯成韓語，再由翻譯老師翻成中文讓大家知道，場面相當逗趣。



李洪基為了讓現場玩得更high，還相當自豪地跟粉絲們說：「我準備了水槍來喔！」結果在一開始他嘗試噴水時，水槍有點故障。歌曲結束，李洪基氣呼呼表示：「我現在心情很不好，因為我的水槍壞掉了。這可是我花很多錢買的耶！」李在真只好立即支援兩支水槍，才讓李洪基再度展開笑顏。幸好後來故障的水槍也修好了，讓他在台上跑來跑去問大家：「還有哪邊想要被水噴到的？」全場都舉手尖叫著。

李洪基也感性表示，FTISLAND能夠常常在台灣與粉絲們見面，是因為大家非常努力的支持喜愛著他們，所以總有許多單位邀請他們來台演出，本次也能夠來台演出兩場次，也讓他們相當開心，日後可能會有更多機會來台灣，到時粉絲們可不能嫌他們煩，可不能叫他們不要再來喔！接著李洪基也透露正在思考年底再度來台舉辦演唱會，還忍不住在台上清唱了3首新歌曲的副歌段落，讓大家開始期待下一次的演出。



不久前FTISLAND也站上大巨蛋演出，當天氣氛相當高昂也令他們很難忘，今日他們也特別演唱了當天在大巨蛋曾表演的韓國啦啦隊應援曲〈疾風街道〉，讓大家再度回味當日大巨蛋的熱鬧氣氛。李洪基還在台上學中文跳針狂問大家：「在台灣最有名的樂團是誰〜」令全場尖叫聲沒停過。FTISLAND今日的演唱會，就在〈Theory of Happiness〉歡樂氣氛中劃下完美句點。

