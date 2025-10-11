热门韩剧《许愿吧，精灵》金宇彬回归展现「浪漫职人」风范，「低音炮魅力」迷倒观众！！

这次金宇彬在Netflix奇幻浪漫喜剧《许愿吧，精灵》中的浪漫演技大放异彩，自公开以来，稳居 Netflix 韩国榜 TOP.10 的榜首冠军，每天都掀起热烈话题。

内容讲述沉睡千年的灯神精灵（金宇彬 饰）与「情感有缺陷的人类」嘉盈（秀智 饰）相遇，围绕三个愿望展开的奇幻浪漫喜剧。



根据Netflix官方排行榜「Tudum TOP.10」於8日公布的数据，《许愿吧，精灵》自上月29日至本月5日期间，仅用3天便以400万次观看（以总播放时长除以剧集总片长计算）登上「全球非英语剧集 TOP.10」第5名。该剧也进入沙乌地阿拉伯、阿联酋、巴西、捷克、新加坡、印度、香港、泰国、埃及、摩洛哥等全球46个国家/地区的TOP.10榜单，持续掀起热潮。

在这股国内外热议的中心，毫无疑问正是金宇彬。他以细腻的演技生动刻画了横跨前世与今生、拥有千年故事的精灵角色，成功俘获观众的心。不仅与情感缺乏的嘉盈之间展开致命的「嫌恶关系式爱情线」，与死亡天使（鲁常泫 饰）、忠仆赛义德（高圭弼 饰）间的绝妙默契也展现出老练的演技感。



此外，金宇彬富有磁性的低音嗓与压倒性的优秀身体条件，更完美诠释出超凡存在「精灵」的魅惑与说服力。

特别是剧中出现的诸多「金银淑宇宙」的彩蛋场面，例如《巴黎恋人》的韩启柱、《黑暗荣耀》的文同珢、以及他曾主演《继承者们》中崔永道的自我恶搞片段，唤起观众们满满的回忆杀，在SNS与各大线上社群中引发爆炸性反响。



파리의 연인 한기주 더글로리 문동은 그리고 김우빈이 2025년에 말아주는 최영도라니 미친거야 pic.twitter.com/3pyIncHiZR —(@cherish_0103) October 3, 2025



