《豆豆笑笑》李光洙、金宇彬、都敬秀墨西哥旅行遇到危機！羅PD也嘆氣：「該怎麼辦呢？」

三人到底遇到什麼危機？連羅PD也嘆氣了！

tvN新綜藝《豆豆笑笑》講述在《豆豆飯飯》中成功完成任務的 KKPP 食品代表理事李光洙、監察金宇彬、本部長都敬秀（D.O.）以探索公司發展的洞察力爲目的，前往墨西哥海外探訪的故事。



第一集預告中，一開始是李光洙先抱怨：「有點害羞所以沒說，但真的超辛苦的。」通過《種豆得豆》和《豆豆飯飯》等節目，從農活到公司食堂努力工作的李光洙、金宇彬、都敬秀，終於苦盡甘來（？要去海外探訪了。



遇到語言問題無法與當地人對話、無法通過出口、行李箱倒掉等突發狀況下，三人會如何克服這些問題呢？在墨西哥三人也是吵吵鬧鬧，問起起司捲餅和炸要點哪個，李光洙選擇了炸雞，但都敬秀選擇起司並點了起司，對此李光洙露出荒唐的表情，還表示：「我也是年紀最大的。」



連團結都不容易的三人的探訪記也面臨著巨大的危機，去搭車的金宇彬問：「那樣的話我們該怎麼辦？」羅PD也深嘆一口氣說：「該怎麼辦呢？從這出去的話...啊...」究竟發生什麼事情？令人好奇呢 XD 《豆豆笑笑》將在10月17日播出《豆豆笑笑》講述在《豆豆飯飯》中成功完成任務的 KKPP 食品代表理事李光洙、監察金宇彬、本部長都敬秀（D.O.）以探索公司發展的洞察力爲目的，前往墨西哥海外探訪的故事，！



