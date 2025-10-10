【韓網熱門】TXT休寧凱親自回應「酒吧約會」傳聞：只是熟人！誠懇發文獲讚「真正的紳士」

男團TXT（TOMORROW X TOGETHER）成員休寧凱「酒吧約會」話題延燒多日，本尊親自開口澄清對方並非女友而是熟人，坦誠態度獲得網友一致好感。

本月7日有網友通過X（前Twitter）公開一段影片，稱休寧凱於6日凌晨5點多、客人全部離開之後，與一名女子相伴走出酒吧，並叫車一同離開。 片中，女子站立不穩，休寧凱將她拉入懷中攙扶，將她送上車後自己從另一側乘車。

影片在網上擴散，迅速引發休寧凱戀愛傳聞，隨即有粉絲解釋稱片中女子實際是休寧凱的姐姐、曾以女團VIVA成員身份活動的Lea。



今日凌晨，休寧凱在粉絲溝通平台提到這件事，親自做出了澄清。 休寧凱表示對粉絲感到非常抱歉，認為沒有迴避不談的理由：「當時和認識的熟人在一起，那種情況下沒辦法丟下對方不管，所以把她送回家，我也立即回了宿舍。 因為是連假期間，（其他店鋪）都關門了，所以去了那裡。」

休寧凱表示出道以來一直很怕給成員們添麻煩，自己也很宅、幾乎不出門，那天是久違地見到認識的人，當下對於應該如何處理也思考了很久，結論是不能把對方丟下不管。

休寧凱再三對MOA（粉絲名）和成員、公司同僚表示抱歉，坦誠道：「我本來就是不喜歡說謊的性格，所以想誠實地說清楚。 雖然這件事引起了很多誤會，但真的沒有任何值得MOA擔心的事。 我現在只想更專注於工作和MOA，今後會更努力，讓MOA不必再擔心... 我曾說過想成為一個值得信賴的人，但這次似乎沒能做到，真的很對不起。」



休寧凱的澄清發言獲得網友一致好感，認為他態度誠懇、及時、很有擔當，避免了粉絲和熟人陷於更多猜測和傷害。



韓國網友評論：

1. 能感受到他的真心

2. 非常有manner

3. 看完只覺得休寧凱人很好，很善良

4. 完全是男子漢。 確實，假如把對方丟下單獨離開，反而更加糟糕

5. 看起來他沒有做錯任何事，卻親自出面解釋、為粉絲做出努力，能看得出真的是很好的人... 希望他不要太受傷，加油

6. 太誇張了... 偶像就連跟女生喝酒都不行嗎？

7. 明明是被偷拍私生活的受害者，卻因為和女生在一起就得這麼低姿態道歉，真的好可怕

8. 把女生一個人丟在路上才奇怪吧... 他沒有逃避、還主動說明，反而讓人有好感

9. 就算是女朋友又怎樣？ 他又沒去什麼奇怪的地方，明明是私生偷拍的錯，卻要他道歉，這到底是什麼道理

10. 那根本不是什麼需要那麼抱歉的事啊，為什麼要一直說對不起... 他說很久沒出門、只是見了久違的熟人，聽了都覺得心疼

11. 最有錯的人是跟蹤偷拍的人吧？ 現在反而是什麼都沒錯的偶像，還有那些把女生誤認成姐姐的粉絲被罵得最慘，真是瘋了kkk

12. 難怪國外都覺得K-pop圈子詭異，拜託，真的該適可而止了

出處：https://theqoo.net/hot/3946568019，https://theqoo.net/hot/3946713774

