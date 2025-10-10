眼耳同時享福！朴寶劍彈琴＋安兪真深情獻唱，兩人同框《音樂銀行in里斯本》浪漫瞬間融化全場

人氣演員朴寶劍與女團IVE成員安兪真將攜手登上同一舞台，夢幻合體被網友封為「像電影一樣的浪漫舞台」。

KBS2將於今天（10日）下午4點10分（韓國時間）播出《音樂銀行in里斯本》（Music Bank in Lisbon）的現場實況，豐富多樣的舞台令人相當期待。

自2011年起開啟的「音樂銀行世界巡演」是親自前往世界各地與粉絲們見面的超大型K-POP音樂盛典。本次里斯本演出是繼去年《音樂銀行 in 馬德里》之後的第20場公演。《音樂銀行 in 里斯本》於當地時間9月27日在葡萄牙里斯本的「MEO Arena」體育館舉行，吸引了來自世界各地的2萬多名全球粉絲熱情參與。



從2017年的《音樂銀行 in 新加坡》開始，朴寶劍便在雅加達、智利、柏林、香港、巴黎、墨西哥、比利時、馬德里等多地的世界巡演中擔任主持人並大放異彩。這次他再次擔任主持，與泰民、ATEEZ、IVE、RIIZE、ZEROBASEONE、izna等K-POP代表性頂級藝人們同台，帶來壓倒2萬名觀眾的華麗演出。

本次演出以「K-POP大航海時代」為主題，象徵K-POP連結全世界的旅程。以里斯本的浪漫與熱情為背景，六組藝人呈現出多元精彩的舞台。

其中，主持人朴寶劍與IVE的安兪真共同打造了令全球粉絲陶醉的特別舞台。他們選唱了電影《一個巨星的誕生》的OST〈I’ll Never Love Again〉，完成了一場令人難忘的表演。



特別的是，朴寶劍親自彈奏鋼琴伴奏，安兪真則以深切的情感投入演唱，撼動了全場觀眾的心弦。隨著朴寶劍溫柔嗓音的加入，安兪真動人的情感爆發，為舞台留下餘韻悠長的感動。

演出結束後，安兪真表示：「我想著如果能與寶劍前輩的鋼琴演奏一起合作應該會很棒，所以選了這首歌。」而朴寶劍也感性地說：「能夠在充滿浪漫的里斯本舞台上共同演出，是段令人感謝的時光。」

▼此為網友的現場拍攝：



MC朴寶劍與IVE安兪真所帶來、充滿浪漫與感性的特別舞台，將可在今天播出的《音樂銀行 in 里斯本》中欣賞！（官方若出影片的話，我們韓星網會為大家即時更新的！）

