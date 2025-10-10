Super Junior神童突認「離婚＋付撫養費」全場傻眼！韓網卻吵翻：「太輕浮」

天團Super Junior成員神童日前在YouTube綜藝《神童的咚咚布車》中，與來賓李時安對話時突然投下震撼彈！當被問到「不是結婚了嗎？」，神童竟一臉正經回應：「我離婚了，而且失去了撫養權，現在每月都得支付撫養費」，驚人發言讓全場瞬間凍結。 不過他隨即爆笑澄清：「開玩笑的啦！」讓眾人虛驚一場。

神童解釋這場誤會源自15年前在SBS節目《強心臟》的公開求婚。 當時他對著當時的女友真情告白：「願意永遠跟我一起幸福嗎？ 嫁給我吧！」甚至透露即將見家長，沒想到此舉卻讓戀情見光死。 他無奈表示：「當時藝人『先有後婚』的情況很多，大家可能就誤會我也有小孩了。」 謠言雪球就這樣越滾越大，最讓神童哭笑不得的是後來他又傳出其他戀情新聞，結果粉絲邏輯神展開：「什麼？ 離婚了？ 結過婚還能談戀愛？」謠言一發不可收拾。 他坦言：「一開始還會認真澄清『我沒結婚』，但後來發現要解釋的太多乾脆放棄。」現在他幽默轉移焦點：「目前專心養狗，單身中！」



針對神童的「離婚玩笑」，韓網粉絲反應兩極：「『離婚了還得付撫養費』這種話能開玩笑嗎？ 認真還是玩笑都分不清」、「當年輕率，現在還是這麼輕浮」、「太隨便了！普通人準備婚禮都會低調只通知親友，他居然在電視上公開求婚... 太草率了」、「他的人生才是玩笑吧」、「拿這種事開玩笑真好笑，每隔幾年就自己提起話題上新聞，根本自導自演，就是要讓『神童』名字一直上熱搜」、「外表看起來穩重，沒想到內心這麼輕浮」



其實去年4月神童在節目《脫掉鞋子恢復單身》才坦承已與交往三年半的女友分手，目前確實是單身狀態。 雖然他用「離婚梗」嚇壞粉絲，但出道至今從未結婚。



