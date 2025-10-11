【韓網熱門】最近韓國國中、高中女生的時尚穿搭！褲子哪裡有，好想買

最近走在韓國的街頭，不難發現女學生們，尤其是國中、高中女生們的標準配備發生了改變，近期的她們偏好舒適運動風！

鴨舌帽、運動款上衣（如寬鬆的T恤、外套）、寬鬆的運動褲，再搭配運動鞋和書包，整體色系也常以黑、白、灰等低飽和色系為主。



韓國網友評論：

1. 超可愛ᅲᅲ

2. 真的ᄏᄏᄏ幾乎大家都那樣穿哈哈哈，看起來又舒服又潮，我覺得很好看ᄏᄏᄏ不過那帽子都戴那麼低，看起來他們自己也看不到東西，還會抬頭瞄一下，那個樣子超可愛ᄏᄏ

3. 跟媽媽一起坐車時看到那些小孩那樣穿，媽媽還說：「現在的孩子從小就穿得多自在，真羨慕。」我們那一代可是穿緊身褲、高跟鞋，現在骨盆、腰、腳踝都痛。 現在流行自由又舒適的穿搭風氣真的很好~媽媽看著現在四十歲還這樣穿的女兒我，也說「還好妳能自在穿衣」，笑死ᄏᄏᄏᄏᄏ

4. 看起來很舒服，連看的人都覺得放鬆又喜歡，好可愛

5. 真的好羨慕ᅲᅲ要是我學生時代也能那樣穿該有多輕鬆

6. 現在20幾歲的女生私下聚會時也都那樣穿啊

7. 那種褲子哪裡買？ 看起來好舒服，我也想要

8. 又舒適又潮，看起來很好

9. 我們那時候... 是穿「裙褲」裙子加緊身褲，真是黑歷史

10. 希望她們能稍微打扮一下，正是最漂亮的年紀，有點可惜ᅲᅲ那種穿法以後隨時都能穿啊

11. 這就是現在流行的「漂亮」ᄏᄏ不是隨便穿，是「hip」的風格

12. 拜託別再對女生說「要打扮一點」了... 都2025年了，想怎樣穿就怎樣穿

13. 這樣就是漂亮的ᄏᄏᄏ不好看她們會穿嗎？ 妳自己去穿高跟鞋、緊身褲吧

14. 又潮又可愛ᄏᄏᄏᄏ包包上掛一堆吊飾~看到那樣的學生就覺得：「哇，網路上那種穿搭真的存在啊！」

15. 不好意思但真的，年紀不同穿起來感覺也不一樣，那個年紀才會覺得可愛~其實很多人不知道，這些看似隨性穿搭裡也有用心，對那個年紀的孩子來說這樣穿就是「打扮」

16. 一直想問，她們為什麼都戴口罩？ 是空氣不好嗎？

17. 看起來舒服又好~不是說沒打扮啦，而是衣服真的看起來好行動、好活動，很順眼

18. 看起來舒服又好ᄏᄏ上課讀書也方便

19. 連小學高年級的都想那樣穿ᄏᄏᄏᄏ還說「姐姐要穿無彩色才酷」

20. 我們社區有很多學生，90%的女生都這麼穿

