【韩网热门】最近韩国国中、高中女生的时尚穿搭！裤子哪里有，好想买

最近走在韩国的街头，不难发现女学生们，尤其是国中、高中女生们的标准配备发生了改变，近期的她们偏好舒适运动风！

鸭舌帽、运动款上衣（如宽松的T恤、外套）、宽松的运动裤，再搭配运动鞋和书包，整体色系也常以黑、白、灰等低饱和色系为主。



韩国网友评论：

1. 超可爱ᅲᅲ

2. 真的ᄏᄏᄏ几乎大家都那样穿哈哈哈，看起来又舒服又潮，我觉得很好看ᄏᄏᄏ不过那帽子都戴那么低，看起来他们自己也看不到东西，还会抬头瞄一下，那个样子超可爱ᄏᄏ

3. 跟妈妈一起坐车时看到那些小孩那样穿，妈妈还说：「现在的孩子从小就穿得多自在，真羡慕。」我们那一代可是穿紧身裤、高跟鞋，现在骨盆、腰、脚踝都痛。 现在流行自由又舒适的穿搭风气真的很好~妈妈看著现在四十岁还这样穿的女儿我，也说「还好你能自在穿衣」，笑死ᄏᄏᄏᄏᄏ

4. 看起来很舒服，连看的人都觉得放松又喜欢，好可爱

5. 真的好羡慕ᅲᅲ要是我学生时代也能那样穿该有多轻松

6. 现在20几岁的女生私下聚会时也都那样穿啊

7. 那种裤子哪里买？ 看起来好舒服，我也想要

8. 又舒适又潮，看起来很好

9. 我们那时候... 是穿「裙裤」裙子加紧身裤，真是黑历史

10. 希望她们能稍微打扮一下，正是最漂亮的年纪，有点可惜ᅲᅲ那种穿法以后随时都能穿啊

11. 这就是现在流行的「漂亮」ᄏᄏ不是随便穿，是「hip」的风格

12. 拜托别再对女生说「要打扮一点」了... 都2025年了，想怎样穿就怎样穿

13. 这样就是漂亮的ᄏᄏᄏ不好看她们会穿吗？ 你自己去穿高跟鞋、紧身裤吧

14. 又潮又可爱ᄏᄏᄏᄏ包包上挂一堆吊饰~看到那样的学生就觉得：「哇，网路上那种穿搭真的存在啊！」

15. 不好意思但真的，年纪不同穿起来感觉也不一样，那个年纪才会觉得可爱~其实很多人不知道，这些看似随性穿搭里也有用心，对那个年纪的孩子来说这样穿就是「打扮」

16. 一直想问，她们为什么都戴口罩？ 是空气不好吗？

17. 看起来舒服又好~不是说没打扮啦，而是衣服真的看起来好行动、好活动，很顺眼

18. 看起来舒服又好ᄏᄏ上课读书也方便

19. 连小学高年级的都想那样穿ᄏᄏᄏᄏ还说「姐姐要穿无彩色才酷」

20. 我们社区有很多学生，90%的女生都这么穿

