李俊昊不僅作品連發 就連見面會也連續舉辦：12月底台北場次＋1月首爾生日場

歌手兼演員的李俊昊，最近不管在螢幕上連續推出多部作品與大家見面，也努力與粉絲們互動，除了上週剛來台露臉主持AAA典禮之外，12月底更即將再度來台與大家見面，而在新的一年，1月24日及25日他也即將在首爾舉辦生日紀念粉絲見面會。

本次2026見面會《STUNNING US》是以生日紀念為主軸，並且將以多種元素構製而成，想要呈現給粉絲們更多更特別的李俊昊。他也期許在新的一年剛開始，就能與粉絲們共同迎接全新開端，非常有意義，當然也希望藉此給粉絲們帶來難忘的回憶。並且這一次的見面會更將透過Weverse串流平台同步播出，讓全球的粉絲們無論在線上或線下都能夠一起共享精彩舞台演出。



本次見面會的主視覺海報也透過官方SNS帳號公開，海報中的李俊昊手指沾了蛋糕上的奶油，後方還有氣球等布置，不難讓人看出整體生日派對的概念，而舉辦日期也在他的生日1月25日，選擇與粉絲們共度難忘的時光。李俊昊近日透過tvN作品《颱風商社》展現二代接班小老闆的衝勁與細膩演技，再度締造話題討論。日前他也在AAA頒獎典禮上作為主持人登場，並囊括多個重要獎項。



不僅如此，李俊昊即將於12月26日推出的新作品《現金英雄》也備受期待。除了好作品陸續與觀眾們見面以外，李俊昊也把握時間與粉絲們相見，在亞洲巡迴多場次舉辦見面會，而在2026年也在自己的生日規劃了首爾特別場次，邀請線上線下全球粉絲共同參與。



