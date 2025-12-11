「紳士舉動」全紀錄！IVE張員瑛獨站補妝，李俊昊貼心舉動暖化網友心

近日一段來自「AAA頒獎典禮」後台的短片在韓網瘋傳，記錄下演員李俊昊與IVE成員張員瑛在高雄擔任MC時的互動細節，李俊昊一系列貼心舉動被網友封為「紳士典範」，引發熱烈討論。

影片攝於12月6日在高雄舉辦的「2025 AAA」（2025 10th Anniversary Asia Artist Awards），當天李俊昊以黑色正裝亮相，張員瑛則身穿白色禮服，兩人優雅主持獲得不少好評。 然而真正引起話題的，是典禮間隙李俊昊對後輩的自然照顧。



影片中，當張員瑛俯身準備拿取水瓶時，李俊昊早已先一步將水遞上；在後台補妝空檔，他察覺張員瑛的工作人員未及時到場，便細心詢問，還主動將自己的妝髮團隊借給她使用。休息時，他們也不斷互動交流，氣氛輕鬆自然。最受網友稱讚的是合影環節，當工作人員請兩位MC蹲到前方時，李俊昊立即低聲提醒張員瑛：「妳不應該和成員們站在一起嗎？」並貼心考慮到她的禮服可能不便蹲姿，笑著解圍：「衣服也不方便，別蹲這裡啦！」如此舉止，不僅展現出他對後輩的關心，也讓粉絲大讚他的暖男形象。





影片曝光後，網友紛紛留言：「李俊昊的照顧是出自習慣的溫柔」、「前輩的風範太讓人好感了」、「張員瑛遇到這樣的前輩真的很幸運」、「李俊昊細心又有紳士風度」等。 兩人在典禮上的默契與自然互動，也成為本屆AAA最溫暖的花絮之一。

