「紳士舉動」全紀錄！IVE張員瑛獨站補妝，李俊昊貼心舉動暖化網友心

近日一段來自「AAA頒獎典禮」後台的短片在韓網瘋傳，記錄下演員李俊昊與IVE成員張員瑛在高雄擔任MC時的互動細節，李俊昊一系列貼心舉動被網友封為「紳士典範」，引發熱烈討論。
影片攝於12月6日在高雄舉辦的「2025 AAA」（2025 10th Anniversary Asia Artist Awards），當天李俊昊以黑色正裝亮相，張員瑛則身穿白色禮服，兩人優雅主持獲得不少好評。 然而真正引起話題的，是典禮間隙李俊昊對後輩的自然照顧。
디즈니 왕자님공주님같은 이준호 장원영 pic.twitter.com/cyFq7tLmlb— (@moncher125) December 6, 2025
影片中，當張員瑛俯身準備拿取水瓶時，李俊昊早已先一步將水遞上；在後台補妝空檔，他察覺張員瑛的工作人員未及時到場，便細心詢問，還主動將自己的妝髮團隊借給她使用。休息時，他們也不斷互動交流，氣氛輕鬆自然。最受網友稱讚的是合影環節，當工作人員請兩位MC蹲到前方時，李俊昊立即低聲提醒張員瑛：「妳不應該和成員們站在一起嗎？」並貼心考慮到她的禮服可能不便蹲姿，笑著解圍：「衣服也不方便，別蹲這裡啦！」如此舉止，不僅展現出他對後輩的關心，也讓粉絲大讚他的暖男形象。
두 공주님 이뿌네여— (@itssohee_) December 6, 2025
-#이준호 #LEEJUNHO #ジュノ #장원영 #AAA #AsiaArtistAwards https://t.co/TrBqTYKAbI - @YouTube pic.twitter.com/gYeWWiGYGa
이런 선배미는 널리널리 알려지길 바라며…— (비키) (@le2jh_vicky) December 10, 2025
251209 23:18:25 https://t.co/WIeOmwoSNr instagram
장원영을 끝까지 챙긴 선배 이준호https://t.co/iTzkGKIAmL
251206 #이준호 #LEEJUNHO #李俊昊#AAA #AsiaArtistAwards #AAA2025 pic.twitter.com/5p9I8opTzS
影片曝光後，網友紛紛留言：「李俊昊的照顧是出自習慣的溫柔」、「前輩的風範太讓人好感了」、「張員瑛遇到這樣的前輩真的很幸運」、「李俊昊細心又有紳士風度」等。 兩人在典禮上的默契與自然互動，也成為本屆AAA最溫暖的花絮之一。
Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究