《我獨自生活》SHINee珉豪搭公車通勤！特別喜歡欣賞風景，自曝「這是我專屬的療癒方法」

SHINee 成員珉豪從常去的韓式自助餐、到大學路咖啡廳，用滿滿的「最愛行程」填滿了一天。

將於 10 日播出的 MBC 綜藝節目《我獨自生活》中，將公開珉豪度過「最愛的一天」的模樣。



公開的劇照中，珉豪脫下運動服，換上時尚外出造型，墨鏡掛在耳後，匆匆前往某個地方。腳步急促著抵達的地方，是他常去的韓式自助餐。珉豪在老闆親切的問候下，開心享受他人生中第一順位的「最愛」──韓式自助餐。



手拿餐盤的珉豪表示：「我是那種會把所有菜色都裝上去的人」，分享了他 100% 享受自助餐的方法。白飯、肉類、豆腐、各式小菜，他把餐盤堆得幾乎看不見底。瞬間清空盤子的他，也透露自己常造訪韓式自助餐的理由，引發觀眾好奇。

此外，節目中還公開了珉豪搭公車的模樣。據說他相當喜歡公車，甚至會偶爾搭公車上下班。他說：「我很喜歡公車上的風景」，並選在最後一排入座。接著補充道：「這是我專屬的療癒法。」隨著公車啟動，他的視線緊盯著窗外與車內的風景，難以移開。





轉乘公車後抵達的大學路，珉豪自然地穿過蜿蜒巷弄，走進一間咖啡廳。這家氣氛古典的咖啡館中，他點了自己最愛、能保養喉嚨的特製飲品：雙和湯（쌍화탕）。公開的照片裡，他拿著用湯匙刮著喝的飲品，一口氣喝下的樣子，也讓人對這杯「神秘飲料」的功效充滿好奇。

從韓式自助餐到大學路咖啡廳，珉豪在「最愛」空間中享受療癒時光的一天，內容可在 10 月 10 日晚間 11 點 10 分播出的《我獨自生活》中看到。



