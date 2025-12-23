朴娜勑《我獨》精湛廚藝爆代工，經紀人「買菜、打燈還要侍酒」！韓網驚呼被騙、怒轟節目組

以豪爽、體貼形象深受大眾喜愛的諧星朴娜勑，近日深陷「職場霸凌」風暴。 YouTuber 李鎮浩於 22 日拋出驚人爆料，指出朴娜勑不僅公私不分、將經紀人當奴隸使喚，連她在綜藝節目《我獨自生活》中大展身手的廚藝，也被爆出全是經紀人「代工」的成果。

私下派對「娜勑吧」淪經紀人噩夢

影片中，李鎮浩爆料朴娜勑的經紀人們不僅要負責綜藝節目《我獨自生活》中出現的料理準備，甚至連朴娜勑私下邀請好友到家裡的「娜勑吧」派對，也要一手包辦準備工作。



李鎮浩表示：「只要『娜勑吧』一開，經紀人就會忙得不可開交。 不僅要去水產市場買食材，還得根據當天受邀藝人來調整燈光。 根據朴娜勑當天決定的菜色，經紀人甚至曾遠赴果川、江原道取貨。」

更誇張的是，在派對進行期間，經紀人還必須在家中 一樓或二樓待命，負責提供酒水：「如果酒喝完了，待命的經紀人就要負責開瓶拿過去。 如果是葡萄酒，還要負責冰鎮，且每換一種酒都要更換杯子。」淩晨4點至6點，派對結束後，經紀人還要負責把賓客送上計程車、將派對後的殘局清理乾淨，才能夠下班。



形象全是假？ 《我獨自生活》料理爆「代工」

此外，影片也爆出《我獨自生活-朴娜勑篇》出現的料理，其實也都是經紀人幫忙準備。 李鎮浩表示：「過年期間煎韓式餅的場景，經紀人在旁邊忙了兩天一夜; 醃泡菜時，經紀人也在後方磨糯米糊，甚至連蘿蔔、大蒜、辣椒粉等所有材料，全都是經紀人去採買回來的。」



李鎮浩還提到朴娜勑在節目中送便當給Code Kunst：「節目只拍了送便當的內容，卻沒拍製作過程，據說那個便當也是經紀人做的。」



韓網炸鍋遷怒節目組

真相接連曝光後，韓國網友不僅對朴娜勑感到更加失望，還將矛頭指向節目組：「造假也要有個限度！」、「月薪才 300 萬韓元就要做這麼多，瘋了吧？」、「經紀人們已經很善良了，真的是把她當家人一樣在幫忙耶...」、「如果製作組知情不報就是同夥」、「以前覺得她廚藝好，現在覺得被騙慘了」、「每次看她手忙腳亂卻能做出大餐就覺得奇怪，原來全是代工！」、「這就是因小失大，徹底毀掉苦心經營的人設」。



朴娜勑反擊！加碼控告前經紀人「貪污」

朴娜勑先前已控告兩名前經紀人涉嫌恐嚇未遂，本月20日再遞交追加訴狀，控告前經紀人涉嫌「業務侵佔」。

這場糾紛始於本月 3 日，前經紀人率先申請對朴娜勑房產進行假扣押，並指控她犯下「特殊傷害、職場霸凌、性騷擾、代開處方藥」等違法行為。 在被朴娜勑起訴後，前經紀人也追加控告朴娜勑涉嫌特殊傷害、毀謗、私自挪用公司資金等。 雙方目前各執一詞，互控侵佔與傷害，法律攻防已進入白熱化階段。

