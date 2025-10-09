《我独自生活》SHINee珉豪搭公车通勤！特别喜欢欣赏风景，自曝「这是我专属的疗愈方法」

SHINee 成员珉豪从常去的韩式自助餐、到大学路咖啡厅，用满满的「最爱行程」填满了一天。

将於 10 日播出的 MBC 综艺节目《我独自生活》中，将公开珉豪度过「最爱的一天」的模样。



公开的剧照中，珉豪脱下运动服，换上时尚外出造型，墨镜挂在耳后，匆匆前往某个地方。脚步急促著抵达的地方，是他常去的韩式自助餐。珉豪在老板亲切的问候下，开心享受他人生中第一顺位的「最爱」――韩式自助餐。



手拿餐盘的珉豪表示：「我是那种会把所有菜色都装上去的人」，分享了他 100% 享受自助餐的方法。白饭、肉类、豆腐、各式小菜，他把餐盘堆得几乎看不见底。瞬间清空盘子的他，也透露自己常造访韩式自助餐的理由，引发观众好奇。

此外，节目中还公开了珉豪搭公车的模样。据说他相当喜欢公车，甚至会偶尔搭公车上下班。他说：「我很喜欢公车上的风景」，并选在最后一排入座。接著补充道：「这是我专属的疗愈法。」随著公车启动，他的视线紧盯著窗外与车内的风景，难以移开。





转乘公车后抵达的大学路，珉豪自然地穿过蜿蜒巷弄，走进一间咖啡厅。这家气氛古典的咖啡馆中，他点了自己最爱、能保养喉咙的特制饮品：双和汤（쌍화탕）。公开的照片里，他拿著用汤匙刮著喝的饮品，一口气喝下的样子，也让人对这杯「神秘饮料」的功效充满好奇。

从韩式自助餐到大学路咖啡厅，珉豪在「最爱」空间中享受疗愈时光的一天，内容可在 10 月 10 日晚间 11 点 10 分播出的《我独自生活》中看到。



