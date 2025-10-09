BTS防彈少年團〈春日〉入選《滾石》「21世紀最佳歌曲」第37名，BLACKPINK、少女時代同登榜

防彈少年團（BTS）再創國際紀錄！經典歌曲〈初日（Spring Day）〉入選美國權威音樂雜誌《滾石》評選的「21世紀最佳歌曲250首」榜單，名列第37位。

《滾石》於美國時間10月8日公布該榜單，盛讚〈春日〉是「21世紀最具代表性的流行團體之一——防彈少年團的代表作」，並指出歌曲「將個人的悲傷華為昇澎湃而壯闊的力量... 由失落中萌生的堅韌與希望，擁有超越語言與地域的力量，也象徵BTS邁向世界舞台的重要轉捩點」。



〈春日〉收錄於防彈少年團2017年發行的正規二輯改版專輯《YOU NEVER WALK ALONE》，在韓國音樂平台Melon上創下「史上首支累積播放破10億次」的紀錄，自發行以來長達7年11個月穩定留在日榜，保持Melon歷史最長上榜紀錄，是公認的長壽名曲。



除了防彈少年團外，多組韓國女團也榜上有名。 BLACKPINK以2018年發行的代表作〈DDU-DU DDU-DU〉獲第142名，《滾石》評價這首歌「最能代表2010年代K-pop在美國掀起的熱潮」。 少女時代以經典曲〈Gee〉拿下第170名，新生代女團NewJeans則憑〈Hype Boy〉名列第206位。



榜單前十名則由多位國際巨星包辦，包括布蘭妮・斯皮爾斯（Britney Spears / 小甜甜布蘭妮）、泰勒絲（Taylor Swift / 泰勒·斯威夫特）等; 碧昂絲（Beyoncé）的〈Crazy in Love〉奪得第3名，Karen O的〈Yeah Yeah Yeahs， 'Maps'〉奪得第2名，而冠軍則由嘻哈女王Missy Elliott的經典曲〈Get Ur Freak On〉拿下。

