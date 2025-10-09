《模範計程車3》11月首播！李帝勳、金義聖和裴侑藍展開宣傳活動，還「劇透」第三季會更爽、更刺激！

好想快點看到《模範計程車3》（模範的士3）啊！
《模範計程車》改編自同名網路漫畫，是一部由蒙上神祕面紗的地下秘密計程車公司「彩虹運輸」和計程車司機金道奇（李帝勳 飾）代替冤枉的受害者完成復仇的私人復仇代理電視劇。前兩季都創下超高收視和討論度，第三季預計在11月播出。
演員們開始展開宣傳活動，李帝勳、金義聖與裴侑藍日前一起擔任韓國棒球隊起亞虎隊（Kia Tigers）開球嘉賓。最新公開的花絮中，在做開球的事前準備時，金泰君問他們：「這次《模範計程車3》的走向是什麼？」裴侑藍回答：「更爽、更有趣，搞笑的部分稍微減少一點，更刺激的（故事）。」好想快點看到播出啊！
《模範計程車3》「彩虹運輸」李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍全員回歸，除此之外還確定尹施允、申柱煥、張娜拉和日本國民演員竹中直人、笠松將客串亮相。而在第二季尾聲中，金道奇在軍中與陸軍中尉吳美書（文彩元 飾）相遇，兩人只有眼神交流，讓觀眾們都非常好奇他們的過去發生什麼事？還有受到關注的「吉林CP」是否會在重逢 XD？好想快點看到播出啊！
