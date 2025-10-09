Jisoo《Flower》音乐制作人Kush 10月11日大婚！迎娶少女时代Yuri表妹

韩国知名音乐制作人兼Rapper Kush与模特女友VVN即将步入婚姻殿堂啦！

据The Black Label 方面证实：「Kush和VVN将在本月（10月）11日举行婚礼，两人终於修成正果。」不过婚礼的地点与细节都相当保密，经纪公司也表示：「除了日期之外，其余细节暂不便公开，请大家多多体谅。」

Kush和VVN是圈内知名的情侣档，两人早在2016年7月就公开恋情，经历长达9年的爱情长跑，终於决定携手共度未来。

Kush出道於2003年嘻哈双人组「Stony Skunk」，后来转型成为实力派制作人，参与创作的歌手阵容超华丽——包括BIGBANG、G-Dragon、太阳、2NE1、严正化、赵贤雅、徐仁英等。 他制作过许多经典名曲，像是Gummy《对不起》、Zion.T《杨花大桥》、Jisoo《Flower》以及《Kpop 猎魔女团》的《Soda Pop》，可说是韩乐界的「金曲制造机」。



VVN则是模特儿出身、现为音乐制作人，同时也是少女时代Yuri的表妹。 她曾参与制作BIGBANG《春夏秋冬》、Heize《Bingle Bingle》、G-Dragon《Home Sweet Home》等作品，实力不容小觑。 去年她更在Mnet选秀节目《I-LAND 2： N/a》中担任音乐制作人，展现专业风范。



目前两人都隶属於The Black Label，不仅在工作上是伙伴，在生活中也将成为彼此的伴侣。祝福Kush与VVN新婚快乐，甜甜蜜蜜到永远！

