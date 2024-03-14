原來她們是表姐妹！TRI.BE宋善超像少女時代俞利受熱議，俞利還有另個表妹在Teddy旗下呢！

「K-POP名曲製造機」新沙洞老虎製作的女團TRI.BE上月底回歸，本月幾張對長宋善（Songsun）的《Music Bank》（音樂銀行）上班路照片廣受議論，因為太像少女時代俞利（Yuri）。

知名論壇theqoo出現一篇文‎〈說是少女時代俞利的表妹TRI.BE宋善〉，原PO相當驚訝表姐妹還能如此相像，並附上幾張宋善《Music Bank》上班路照片，底下400多則留言，不少人嘖嘖稱奇。



▼若再比較更多宋善和俞利的照片，兩人眼睛和鼻子確實神似



其實，宋善在出道時就沒有隱藏是俞利表妹的身分（編按：宋善姓金，俞利姓權），表示和表姐俞利常常聯絡，還曾公開跳少女時代〈再次重逢的世界〉與〈FOREVER 1〉，一直把少女時代當作模範。



2022年這對表姐妹終於公開同框，俞利在IG分享合照還寫下：「親愛的宋善，請大家多多支持我引以為傲的妹妹♥」2023年宋善也曾在和粉絲交流的軟體Bubble（泡泡）上，透露自己收到了俞利送來的應援鮮花。



230215 Songsun



“Yuri unnie (SNSD) gave me a bouquet of flowers to celebrate our comeback, and it was the size of my body!!!!”#트라이비 #TRI_BE#송선 #SongSun pic.twitter.com/GEX1ScukNy — (@QueenJinha) February 15, 2023

另外，俞利還有另一個明星表妹VVN（Vivian Cha，本名車賢貞），是模特兒也是音樂人，目前在知名音樂製作人Teddy創辦的THEBLACKLABEL旗下，曾參與BIGBANG〈Still Life〉作曲、BLACKPINK〈Ready For Love〉與〈Yeah Yeah Yeah〉作詞作曲，Jisoo〈Flower〉作詞作曲、太陽〈Nightfall〉作詞編曲……2013年VVN就因客串Mikey〈Loving you〉MV小有名氣，和俞利多次共同拍攝畫報。



雖然VVN和俞利外貌就沒那麼相似了，不過仍‎有網友認為俞利家族的母系基因非常強大，把俞利、VVN與宋善一同作比較‎。底下留言「妹妹們都長得很像俞利」、「天啊，從宋善身上真的能看見俞利」、「是受到祝福的基因啊」、「不是，遺傳基因怎麼回事都很漂亮」、「三人長得很像」、「美人家庭」、「血緣騙不了人」……等等。

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