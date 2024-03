原來她們是表姐妹！TRI.BE宋善超像少女時代俞利受熱議，俞利還有另個表妹在Teddy旗下呢！

「K-POP名曲製造機」新沙洞老虎製作的女團TRI.BE上月底回歸,本月幾張對長宋善(Songsun)的《Music Bank》(音樂銀行)上班路照片廣受議論,因為太像少女時代俞利(Yuri)。

知名論壇theqoo出現一篇文‎〈說是少女時代俞利的表妹TRI.BE宋善〉,原PO相當驚訝表姐妹還能如此相像,並附上幾張宋善《Music Bank》上班路照片,底下400多則留言,不少人嘖嘖稱奇。



▼若再比較更多宋善和俞利的照片,兩人眼睛和鼻子確實神似



其實,宋善在出道時就沒有隱藏是俞利表妹的身分(編按:宋善姓金,俞利姓權),表示和表姐俞利常常聯絡,還曾公開跳少女時代〈再次重逢的世界〉與〈FOREVER 1〉,一直把少女時代當作模範。



2022年這對表姐妹終於公開同框,俞利在IG分享合照還寫下:「親愛的宋善,請大家多多支持我引以為傲的妹妹♥」2023年宋善也曾在和粉絲交流的軟體Bubble(泡泡)上,透露自己收到了俞利送來的應援鮮花。



230215 Songsun



“Yuri unnie (SNSD) gave me a bouquet of flowers to celebrate our comeback, and it was the size of my body!!!!”#트라이비 #TRI_BE#송선 #SongSun pic.twitter.com/GEX1ScukNy