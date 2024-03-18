女團選秀《I-LAND 2》公開以BIGBANG太陽為首的導師名單：和BLACKPINK合作多次的兩大製作人加盟

《I-LAND 2》除了有歌壇大前輩太陽、YG知名音樂製作人，還有《Street Woman Fighter》的MONIKA和Leejung兩位老師，實力非常堅強！！越來越期待節目播出了～。

今早，Mnet 推出的全新女團選秀節目《I-LAND 2：N/a'》公開了製作人和導師陣容，音樂＆舞蹈界的實力派老師們齊聚一堂，讓節目更有看頭了！



經典男團BIGBANG的太陽被選為主製作人，與總製作人Teddy（昔日YG金牌製作人）一起監督並陪伴著參賽者們成長，太陽表示：「我想好好傳授（大家）作為歌手應有的認同感、實力和人性等等。」表達了個人的目標與信念。



此外，音樂製作人是以獨特風格和精緻音樂引領K-pop潮流的24與VVN。24參與製作過BLACKPINK的〈DDU-DU DDU-DU〉、JENNIE的〈SOLO〉、ROSÉ的〈On The Ground〉、SOMI的〈DUMB DUMB〉等。 VVN參與製作過BIGBANG的〈春夏秋冬〉、BLACKPINK的〈Ready For Love〉、Jisoo的〈Flower〉等，期待透過他們的特別製作，誕生出一個特別優秀的組合。

在舞蹈方面的指導，則找來了熱門節目《Street Woman Fighter》的LeeJung與Monika擔任表演總監。 Monika表示：除了技巧之外，還想挖掘舞台掌控力、專業精神等等隱藏的東西。 LeeJung 則說：想教大家跳舞的技巧，我認為參賽者是擁有無限潛力的，選拔過程也會越來越有趣。



《I-LAND 2：N/a'》上一屆《I-LAND》誕生出人氣男團ENHYPEN，這一次也讓人非常期待，節目更找來了《與惡魔有約》宋江作為新的Storyteller（說故事者）出演，預計於 4 月 18 日晚間 20:50 首播。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞