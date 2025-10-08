這叫假結婚！？婚紗照合理嗎？崔宇植&庭沼珉《宇宙MARRY ME?》婚紗照海報太浪漫！

由崔宇植與庭沼珉主演，SBS與Disney+聯播的《宇宙MARRY ME?》即將在10日首播，主海報直接奉上角色婚紗照！

《宇宙MARRY ME?》講述一對男女為了死守獎勵的豪華新婚房，開始了90天的「新婚偽裝期」。庭沼珉飾演的「柳美里」遭遇未婚夫劈腿，但為了守住新婚房，找上和未婚夫同名的「金宇宙」（崔宇宙飾）向他求婚……

「偽裝夫婦比真的還更真實之羅曼史」，沒錯，官方公開之主海報以金宇宙和柳美里婚紗照呈現，以假亂真，這是假結婚能拍出來的婚紗照？韓國網友評「像真的婚紗照一樣」、「挑得很好，庭沼珉超美」、「海報太漂亮了」，不過也有少數人認為比起庭沼珉，崔宇植的表情略顯尷尬，還有人說色調稍嫌可惜竟用麵包般的色調*。從SBS官方X的轉發來看，國際粉絲倒一面倒喜愛，表示更期待了。（*編按：其實崔宇植演的金宇宙正是麵包店繼承人，說是麵包般的色調意外吻合了？）



另一組海報則包含了五人物，除了金宇宙、柳美里，還有裴那羅飾演的「白尚賢」，負責監視金宇宙和柳美里的人物；申瑟琪飾演的「尹珍敬」，是宇宙的靈魂伴侶，暗戀著宇宙；徐汎俊飾演的「金宇柱」，美里劈腿的未婚夫。



▼「假丈夫……？我為什麼要？」



▼「願意成為我的丈夫嗎？」



▼「這對新婚夫婦很可疑，有什麼不對勁」



▼「對我來說你已經是男人了」



▼「美里和房子都是我的」



《宇宙MARRY ME?》就在10月10日於韓國SBS首播，串流平台Disney+同步上線！



▼附上台灣版中文海報



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞