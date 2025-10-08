这叫假结婚！？婚纱照合理吗？崔宇植&庭沼珉《宇宙MARRY ME?》婚纱照海报太浪漫！

由崔宇植与庭沼珉主演，SBS与Disney+联播的《宇宙MARRY ME?》即将在10日首播，主海报直接奉上角色婚纱照！

《宇宙MARRY ME?》讲述一对男女为了死守奖励的豪华新婚房，开始了90天的「新婚伪装期」。庭沼珉饰演的「柳美里」遭遇未婚夫劈腿，但为了守住新婚房，找上和未婚夫同名的「金宇宙」（崔宇宙饰）向他求婚……

「伪装夫妇比真的还更真实之罗曼史」，没错，官方公开之主海报以金宇宙和柳美里婚纱照呈现，以假乱真，这是假结婚能拍出来的婚纱照？韩国网友评「像真的婚纱照一样」、「挑得很好，庭沼珉超美」、「海报太漂亮了」，不过也有少数人认为比起庭沼珉，崔宇植的表情略显尴尬，还有人说色调稍嫌可惜竟用面包般的色调*。从SBS官方X的转发来看，国际粉丝倒一面倒喜爱，表示更期待了。（*编按：其实崔宇植演的金宇宙正是面包店继承人，说是面包般的色调意外吻合了？）



另一组海报则包含了五人物，除了金宇宙、柳美里，还有裴那罗饰演的「白尚贤」，负责监视金宇宙和柳美里的人物；申瑟琪饰演的「尹珍敬」，是宇宙的灵魂伴侣，暗恋著宇宙；徐泛俊饰演的「金宇柱」，美里劈腿的未婚夫。



▼「假丈夫……？我为什么要？」



▼「愿意成为我的丈夫吗？」



▼「这对新婚夫妇很可疑，有什么不对劲」



▼「对我来说你已经是男人了」



▼「美里和房子都是我的」



《宇宙MARRY ME?》就在10月10日於韩国SBS首播，串流平台Disney+同步上线！



▼附上台湾版中文海报



