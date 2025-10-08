金智勳榮登新腦性男！《犯罪現場ZERO》除了演技外還展現IQ150超高智商與超強解析力！

演員金智勳參與實境搜查綜藝《犯罪現場ZERO》的固定成員演出，與安兪真、張鎮、朴芝潤、張東民等人共同在每個案件中找出真兇，若自己是真兇的話也必須隱藏身份直到案件終結。金智勳除了在團隊中展現帥氣與演技外，腦性男的聰明分析也是魅力之一。

金智勳早期演出不少家庭劇，不過從電視劇《惡之花》中飾演長期臥床後甦醒的變態殺人魔而受到矚目，當時的他一頭長髮造型飾演有精神疾病的白熙成，令人印象深刻。近期他在節目上更提到，當時有導演跟他說「因為是長髮造型，感覺更為嚇人」，也的確因此接連演出了許多反派的角色，至今長髮還成了他的一個特色，引發現場爆笑。



金智勳不僅演出國內多部作品，也躍上國際舞台，參與Amazon Prime的電視劇《Butterfly》作品演出，飾演劇中一名殺手。他回憶起自己首度通過了英文的試鏡並參與美國電視劇作品，還被同劇演員Daniel說他像是韓國的Johnny Depp。最近他也在實境綜藝秀《犯罪現場ZERO》中表達高度投入的演技以及完美的推理能力，相當活躍。



金智勳曾經出演過《犯罪現場2》，當時他在兩個案件當中作為嘉賓登場，而本次《犯罪現場ZERO》邀請他成為固定成員，製作人甚至直接來到他住的社區找他，金智勳笑稱當時自己曾想說「要不要先冷處理，稍微拒絕一次看看？」但結果馬上就二話不說接演了。因為他說劇本中的角色有要他扮演無精子症還禿頭的高中生，每一集當中只有他總是出演一個相當有特色的角色，這讓身為演員的他感覺到是個相當有趣的挑戰。



其實金智勳也是智商高達IQ150的腦性男，大考的時候數學科目只錯了兩題，讓主持人都相當讚嘆。不過曾經因為形象被定型而長達3年沒有辦法接到工作而歷經空白期，金智勳仍然期望再度以演技證明自己。目前他更是跨足了實境綜藝《犯罪現場ZERO》，展現高智商的另一面魅力，大家也相當期待他後續的作品演出。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞