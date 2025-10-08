10月追這部浪漫喜劇！《宇宙MARRY ME?》崔宇植＆庭沼珉「假結婚」入住新婚房，完美地僞裝成夫妻！

「假結婚」真的韓劇中經典的題材之一！好期待崔宇植、庭沼珉會如何度過這90天！

SBS新劇《宇宙MARRY ME?》由崔宇植、庭沼珉主演，講述為了死守「豪華新婚房」大獎的兩位男女展開甜蜜又驚險的90天「假結婚」的浪漫喜劇。



劇中，崔宇植飾演的「金宇宙」是擁有80年傳統的韓國第一糕點店「明恂堂」的第四代獨子，擔任行銷組組長，也強有力的接班人候選人。庭沼珉飾演經歷未婚夫劈腿，又遇上新婚房租賃詐騙的設計師「柳美里」。

為了死守作為新婚特別獎勵的豪華別墅的柳美里（庭沼珉 飾）拜託與前未婚夫同名的金宇宙（崔宇植 飾）做假丈夫，兩人成爲僞裝的新婚夫婦。其中，入住「最高級新婚房」的劇照也被公開，爲了不被鄰居們發現祕密，他們還展開新婚僞裝術 XD



金宇宙充滿愛意的撩著柳美里的頭髮、自然的肢體接觸等，但臉上卻是漠不關心的表情，展現讓人分不清是假的還是真的假丈夫的演技；面對金宇宙的突發肢體接觸，柳美里露出不知所措的表情。不過...兩人左手無名指上閃閃發光戒指，也吸引大家的視線。



另外，《宇宙MARRY ME?》由《又，吳海英》導演宋賢旭執導，《心懷叵測的恢單女》、《警校菜鳥》的李荷娜編劇執筆，將在10月10日首播。

