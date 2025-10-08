TWICE征服Billboard主榜！連續13週「Hot 100」上榜，出道10週年人氣更火熱

人氣女團TWICE在美國Billboard主榜「Hot 100」上連續13週佔有一席之地，展現驚人的長期人氣。



根據美國Billboard於公開的最新榜單，TWICE第14張迷你專輯《STRATEGY》主打曲〈Strategy〉(feat. 梅根尤物) 排名第66位，及Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》OST原聲帶收錄曲、由成員定延、志效、彩瑛演唱的〈TAKEDOWN〉則位居第63位。兩首歌曲分別自7月19日與8月2日首次進入「Hot 100」後，已連續11週與13週榜上有名。



▼〈Strategy〉(feat. 梅根尤物) MV：



▼〈TAKEDOWN〉：



迎來出道10週年的TWICE，正透過世界巡演、新專輯與粉絲見面會跟全球粉絲共度充滿意義的幸福時光。她們的第六次世界巡迴「THIS IS FOR」共涵蓋全球42個地區、56場演出，創下歷代最大規模的紀錄。



此外，TWICE將於10日午後1時推出10週年特別專輯《TEN: The Story Goes On》與主打歌〈ME+YOU〉；18日下午5時則會在首爾高麗大學體育館舉辦粉絲見面會「10VE UNIVERSE」。接著20日，紀錄她們成長歷程的回顧電影《ONE IN A MILL10N》將自CGV起，陸續於全球上映，令粉絲們相當期待。



