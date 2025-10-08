10月追这部浪漫喜剧！《宇宙MARRY ME?》崔宇植＆庭沼珉「假结婚」入住新婚房，完美地僞装成夫妻！

「假结婚」真的韩剧中经典的题材之一！好期待崔宇植、庭沼珉会如何度过这90天！

SBS新剧《宇宙MARRY ME?》由崔宇植、庭沼珉主演，讲述为了死守「豪华新婚房」大奖的两位男女展开甜蜜又惊险的90天「假结婚」的浪漫喜剧。



剧中，崔宇植饰演的「金宇宙」是拥有80年传统的韩国第一糕点店「明恂堂」的第四代独子，担任行销组组长，也强有力的接班人候选人。庭沼珉饰演经历未婚夫劈腿，又遇上新婚房租赁诈骗的设计师「柳美里」。

为了死守作为新婚特别奖励的豪华别墅的柳美里（庭沼珉 饰）拜托与前未婚夫同名的金宇宙（崔宇植 饰）做假丈夫，两人成爲僞装的新婚夫妇。其中，入住「最高级新婚房」的剧照也被公开，爲了不被邻居们发现秘密，他们还展开新婚僞装术 XD



金宇宙充满爱意的撩著柳美里的头发、自然的肢体接触等，但脸上却是漠不关心的表情，展现让人分不清是假的还是真的假丈夫的演技；面对金宇宙的突发肢体接触，柳美里露出不知所措的表情。不过...两人左手无名指上闪闪发光戒指，也吸引大家的视线。



另外，《宇宙MARRY ME?》由《又，吴海英》导演宋贤旭执导，《心怀叵测的恢单女》、《警校菜鸟》的李荷娜编剧执笔，将在10月10日首播。

