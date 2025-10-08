《暴君的廚師》熱度不減！李彩玟奪10月演員品牌評價冠軍，宋承憲、李英愛緊追其後

tvN人氣劇《暴君的廚師》熱播帶動主演人氣飆升，其中飾演「燕熙君李獻」的演員李彩玟登上10月電視劇演員品牌評價榜首，展現強大話題號召力。 宋承憲與李英愛分列第二、三名。

韓國企業評價研究所以2025年9月7日至10月7日期間播出的電視劇為對象，分析其中100名演員的品牌大數據逾1億零126萬筆，從品牌參與量、媒體曝光量、觀眾互動量與社群互動量四大面向進行評價。 與9月相比，整體數據增加約23.88%，顯示觀眾關注度明顯上升。

其中，《暴君的廚師》男主角李彩玟以品牌參與指數2,111,967、媒體指數1,541,157、溝通指數2,072,977與社群指數2,491,556，綜合獲得品牌評價指數8,217,657分，穩居冠軍。



第二名是《金子般我的明星》男主角宋承憲（3,919,557分），第三名是《恩秀的好日子》女主角李英愛（3,549,119分）。 其後依序為《百次的回憶》辛叡恩、《暴風圈》全智賢等。





研究所所長具昌煥指出：「本次分析顯示，李彩玟品牌相關的大數據分析以『熱演』『再創造』『多樣性』等為主，關聯詞以『暴君的廚師』『李獻』『無可取代的演員』等為主，整體正面評價達93.75%。」

此外，品牌評價分析以參與度、媒體關注度、觀眾互動及社群擴散度為主要評估依據，綜合計算出品牌價值指數，是衡量演員人氣與品牌影響力的重要指標。

