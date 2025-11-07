《不幸的幸會》李政宰的AI秘書竟是她！網驚：這聲音太有辨識度了

歌手兼演員鄭恩地在tvN新劇《不幸的幸會》中驚喜客串，瞬間成為話題焦點！

她在最新一集中飾演李政宰角色「林現峻」的AI秘書「秀智」，以精準又有趣的對話，帶給觀眾意想不到的驚喜。劇中，林現峻想嘗試除了《善良的刑警姜必九》之外的其他戲路，便向AI秘書秀智詢問：「妳喜歡哪位演員？」秀智則幽默回應：「我沒有喜歡某位演員的情感，但我很尊重許多演員的演技和作品背後的故事，尤其是能成功演繹各種角色的演員，我特別欣賞。」



林現峻聽完立刻反問：「那只演單一角色的演員就不是演員了嗎？」秀智聽到一半笑著說：「抱歉，我沒聽清楚。」當林現峻又嘆氣表示：「我也想挑戰其他角色，但都沒人給我機會，我也會有機會嗎？」秀智暖心回應：「機會總會降臨到有準備的人，只要你對挑戰不同角色保持熱情，機會一定會來。」



除了溫暖的鼓勵，秀智還幽默地抓準林現峻的喜好，逗得現場笑聲不斷，也讓觀眾對她接下來的表現充滿期待。鄭恩地以AI秘書般清晰、沉穩的聲線現身，展現了令人驚豔的演出，也讓人好奇她這次是透過什麼緣分特別客串這部作品。

此外，《不幸的幸會》首播收視就不容小覷，第2集就創下全國4.8%的收視率，成功引發討論。

