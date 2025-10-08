浪漫喜剧《讨厌的爱情》公开李政宰＆林智妍最新画报！韩网友：像爸爸和女儿、看起来没有默契

不过之前公开《讨厌的爱情》的预告蛮搞笑的，大家期待这部吗？

tvN新剧《讨厌的爱情》由李政宰、林智妍（林知衍）主演，讲述一位失去初心的国民演员与一位失去职位的菁英记者，克服各自的偏见并成长的双向疗愈故事。当时出演阵容一确定，也不少网友批两人没有CP感、年龄差距（18岁）太大。



今日（8）Prime Video 公开两人一起拍摄的画报，又立即在韩网论坛引发热烈讨论，韩网友：「和年龄差无关，看起来没有默契」、「像经纪公司的代表和代表演员..」、「搜索了一下，发现是72和90年生啊」、「像爸爸和女儿一样」、「看起来是爲了看起来年轻而努力的样子」、「叔叔我爱你...？」、「因爲林智妍太美丽太清新了，所以更加对比...」、「怎么看都觉得是叔叔和侄女」、「不管怎么搭配和修饰，看起来年龄差距很大」、「哇～真的站在观众的立场上会很不爽」、「想起最近上映的中年浪漫喜剧电视剧，同龄人完全可以拍浪漫喜剧，感觉李政宰太贪心了」等等。

在《讨厌的爱情》中，李政宰饰演的「林贤俊」是电视剧《善良刑警姜弼久》系列的主要演员之一，以精湛的演技广受观众喜爱，亦获得「国民演员」之美称；林智妍曾荣获年度记者奖的政治部记者「魏贞淑」，因卷入重大弊案而被调职至演艺部，尽管面临转变，她依然保持著坚定的职业精神。该剧将在11月3日首播。



