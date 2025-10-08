台北场后还有高雄场！ 辉人FAN-CON 12月高流登场

韩国实力派女歌手辉人日前才宣布将新巡回海外首站订在台北，今日又传来好消息，在台湾拥有超高人气的她即将再度登上高流开唱。

《2025 Whee In FAN-CON TOUR [OWHEECE] in KAOHSIUNG》将於12月13日在高雄流行音乐中心举办，演唱会门票将於10月12日上午11点在ibon售票网站开卖，采实名制购票，演唱会票价为TWD5,800/TWD 4,800/TWD 3,800/TWD 3,200，所有购票者皆可获得一张高雄场限定小卡。购买TWD5,800票价者将获得VIP专属小卡一张，还能参与AFTER TALK并有机会抽1:1合照、1:10合照、亲签海报及亲签拍立得等福利，购买TWD 4,800票价者有机会抽1:10合照、亲签海报及亲签拍立得等福利，购买TWD3,800票价者则有机会抽1:10合照及亲签海报。



辉人甫於九月中在首尔圆满完成《2025 Whee In FAN-CON TOUR [OWHEECE]》的首次演出，正式为本次巡回揭开序幕。粉丝的应援与尖叫声彻底炒热现场气氛，辉人不仅准备了包含多样互动环节的脱口秀、粉丝热烈敲碗的舞蹈组曲，更展现了以〈gogobebe〉、〈Egotistic〉、〈HIP〉、〈You’re the Best〉等MAMAMOO经典曲目串连而成的组曲表演，让全场粉丝惊喜之余也备受感动，两场完美演出也让粉丝留下难忘的夜晚。随著巡回正式开跑，海外首站台北场与追加高雄场的消息也让台湾MOO MOO（官方粉丝名） 更加期待全新开始的辉人在不同城市绽放的舞台魅力。



相关活动资讯，请至希林国际 Chillin International 粉丝专页查看。

https://www.facebook.com/CHILLININTERNATIONAL

https://www.instagram.com/chillin_international/

https://x.com/chillin_taiwan

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻