《暴君的廚師》潤娥最新訪問：「少女時代是永遠的，現在也持續彼此應援！」

潤娥近日接受iMBC娛樂專訪，聊起她主演的韓劇《暴君的廚師》完結後的心情。對潤娥而言，她擁有兩個自我：一位是演員林潤娥，一位是永遠的少女時代中心潤娥，在「演員」與「偶像」兩個身分之間努力活動了超過20年。

近年來，她以演員身分為主持續活動著，從電視劇走上大銀幕，主演地位逐漸穩固。特別是在電視劇方面，她連續三部作品都創下雙位數以上的收視率（黑話律師、歡迎來到王之國、暴君的廚師），成為名副其實的「收視率保證女王」。但關注越大，同時壓力也更大，責任感自然也是倍增。



潤娥坦言：「像《暴君的廚師》這部作品，整個劇情都是以我飾演的『延志永』為中心、以她的視角展開，所以確實感受到壓力。我希望能好好帶領整部作品。以前多半是跟前輩或同輩演員合作，這次則是第一次與後輩、而且是年紀更小的演員一起擔任主線搭檔。拍攝時也常想起以前前輩們是如何引導我、幫助我的，於是我也想以那樣的心態來帶領作品。」



她也感謝與她合作的李彩玟等眾演員的支持：「《暴君的廚師》能順利完成，全靠所有演員的幫助。我並不是想一肩扛起一切，而是依靠彼此、互相打氣完成作品。李彩玟雖然是後輩、年紀也比我小，但我真的受到他不少幫助。我們溝通很多，完全沒有覺得他只是個弟弟，這樣的默契讓『李獻與志永』之間的化學反應更好。」



對於未來，潤娥認為自己還有很多面貌沒有展現給大家看過，所以，任何題材角色她都願意嘗試，也會把『持之以恆』當作武器，全心投入每一部作品！

多年來的努力，讓如今大眾對她的印象，已更多地與「演員林潤娥」連結，而非僅僅是「少女時代潤娥」。但她坦言，歌手的自我從未消退——成員之間依舊天天聊天、互相關心，甚至比以前更深地為彼此加油。



潤娥笑著說：「成員們在《暴君的廚師》播出期間也給了我很多應援。有人在群組裡貼出『我正在看喔』的截圖，秀英姊甚至在劇中出現牛排的那一集說：『我現在也在吃牛排呢！』Tiffany姊也說她有在看。我們都會看彼此的作品、互相加油。對我來說，『少女時代』這個存在從以前到現在都沒有改變。對我而言，少女時代永遠是少女時代。」

