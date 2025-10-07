不顾刘在锡阻拦！车太铉公开金钟国「绝密婚礼」现场照，还暴走大喊：婚礼都已经结束了 XD

6日播出的《藉口GO》由车太铉和柳演锡作为嘉宾出演，与主持人刘在锡和南昶熙一起聊天。

当天车太铉谈到金钟国的婚礼，车太铉说：「我本来不怎么拍婚礼照片的，但是钟国婚礼现场上的鲜花装饰得很漂亮，像是花雨从天降下来一样，」他接著说：「我没听到婚礼不要拍照这件事，本来想在新郎和新娘入场时拍照，但是全场没有人在拍，我才意识到『阿～原来不能拍照啊』。」



在旁边听到这些话的柳演锡表示：「太好奇了！因爲是秘密的婚礼，所以很好奇！」车太铉就说手机里有照片，刘在锡本来想要制止，看到这个场景的柳演锡也感叹：「呜哇！」



车太铉还说要把照片传给制作组，他拍摄的照片是婚礼现场华丽的装饰，刘在锡对车太铉说：「钟国又会说什么的。」车太铉就回答：「婚礼都已经结束了，不需要了！结婚以后哪有什么需要我们操心的事，不管过得好不好，他们会自己看著办的。」刘在锡也在一旁大笑说让金钟国最头痛的就是车太铉 XD



此次婚礼是今年9月5日在首尔某处举行的非公开活动，只邀请家人和亲朋好友。据悉，爲了尊重非艺人新娘和彻底保密，彻底禁止拍摄婚礼照片或出现在 SNS 上。对此，网友们纷纷表示：「金钟国又会被吓一跳了」、「没想到一张照片会如此引人关注」、「唯一一个让金钟国害怕的人」等，反应热烈。



