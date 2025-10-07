李瑞鎮＆金光奎新綜藝《秘書鎮》變身明星經紀人！還與 《我獨自生活》對打，李瑞鎮：「SBS是不是瘋了」

李瑞鎮、金光奎之前在《一日三餐-旌善篇》中像中年夫婦一樣吵吵鬧鬧的化學反應，給觀眾帶來歡笑，最近他們又一起拍綜藝啦！

SBS新綜藝《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮》（簡稱《秘書鎮》）是「挑剔王」李瑞鎮和金光奎成爲一日經紀人，全天貼身陪伴明星，通過細心的護理和不可預測的談話帶來快樂。



在製作發佈會上，要兩人互評作為經紀人的分數。李瑞鎮回答說：「遠遠低於標準，這哥一次只能做一件事，幾乎只有在開車，雖然有計程車司機的經歷，但開車技術還是很生疏，因此經常被明星們抱怨。」金光奎則說：「李瑞鎮不是有富家子弟的感覺嗎？因爲我很好欺負，所以明星們對李瑞鎮做不到的事也會向我發泄。雖然畢業於紐約大學經營系，但是作爲經紀人不怎麼樣。 」



李瑞鎮說：「我知道《秘書鎮》是季播，但感覺做不到，已經很累了。還與 MBC 《我獨自生活》的編排時間段相吻合，不知道 SBS 是不是瘋了。雖然很難戰勝《我獨自生活》，但希望它能生存下來，今年能順利度過。」相反，金光奎說：「我是《我獨自生活》出身，是第一功臣。李瑞鎮在拍攝過程中經常說『這個完全完蛋了』，但是每當李瑞鎮說完蛋的時候，節目就會很成功，收視率可能會出乎意料地爆發。」表現出期待感。



而《秘書鎮》已經在日前首播，第1集的嘉賓是2025年成爲綜藝大勢的李秀智，除此之外張基龍、安恩真、鮮于龍女、嚴志媛等也將出演。



