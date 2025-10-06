BTS隊長RM談自身婚姻觀被狂讚：「結婚不是孤獨的解答」結婚和生孩子應是選擇、而非必然

BTS 防彈少年團成員 RM（金南俊）近日針對結婚與生子的看法表達了自己的立場，一席話讓網友們更加欣賞他。

昨天，RM 在粉絲交流平台 Weverse 直播中表示，結婚與生子應被視為一種「選擇」，而非必然的道路。

當天 RM 說：「我已經32歲了。如果遇到好的時機與緣分，也許我會結婚；但如果沒有，也可以一個人這樣生活。這件事並沒有正確答案。」

他接著指出：「現在的氛圍就是如此。很多人被催婚，現實因素也存在，尤其是女性，因為孩子等各種問題而受到社會與媒體的壓力。我覺得大家應該按照自己的步調去生活。」

출산 보고 애국이라는 한국에서 여자들에게 쪼대로 사시라 외치는 알엠이 주는 감동 ㅁㅊ pic.twitter.com/RePjIZG2h2 —(@r23mw) October 5, 2025

「如果一個人無法好好忍受獨處的時間，那麼結婚真的能改善嗎？結婚後還是可能會想要一個人待著。人是矛盾的，所以能在獨處時自在的人，與他人在一起時也能自在，反過來也是一樣。」

他更強調：「因為孤獨而把結婚當作解決或逃避的手段，這並不對。已婚者只能從已婚的角度發言，未婚者也只能從未婚的角度發言。別人的故事就只是別人的故事，僅供參考即可。」

最後，RM 說：「我認為我們這一代人才真正開始把結婚視為一種『選項』，所以應該遵循自己的選擇。結婚並不能百分之百消除孤獨。」

網友留言：「如果所有的男人都像RM一樣，國家就會和平」、「我們南俊好帥ㅠㅠ」、「果然是腦性男代表（大腦性感的男性）」、「不愧是領導BTS的男人」、「嫁給RM的號碼牌已經排到幾號了？」、「他可以公開的發表這些言論，真的很不容易」

此外，RM 將於 2026 年 10 月至 2027 年 2 月，在美國舊金山現代美術館舉辦特別展覽《RM x SFMOMA》。

