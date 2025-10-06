BTS队长RM谈自身婚姻观被狂赞：「结婚不是孤独的解答」结婚和生孩子应是选择、而非必然

BTS 防弹少年团成员 RM（金南俊）近日针对结婚与生子的看法表达了自己的立场，一席话让网友们更加欣赏他。

昨天，RM 在粉丝交流平台 Weverse 直播中表示，结婚与生子应被视为一种「选择」，而非必然的道路。

当天 RM 说：「我已经32岁了。如果遇到好的时机与缘分，也许我会结婚；但如果没有，也可以一个人这样生活。这件事并没有正确答案。」

他接著指出：「现在的氛围就是如此。很多人被催婚，现实因素也存在，尤其是女性，因为孩子等各种问题而受到社会与媒体的压力。我觉得大家应该按照自己的步调去生活。」

출산 보고 애국이라는 한국에서 여자들에게 쪼대로 사시라 외치는 알엠이 주는 감동 ㅁㅊ pic.twitter.com/RePjIZG2h2 —(@r23mw) October 5, 2025

「如果一个人无法好好忍受独处的时间，那么结婚真的能改善吗？结婚后还是可能会想要一个人待著。人是矛盾的，所以能在独处时自在的人，与他人在一起时也能自在，反过来也是一样。」

他更强调：「因为孤独而把结婚当作解决或逃避的手段，这并不对。已婚者只能从已婚的角度发言，未婚者也只能从未婚的角度发言。别人的故事就只是别人的故事，仅供参考即可。」

最后，RM 说：「我认为我们这一代人才真正开始把结婚视为一种『选项』，所以应该遵循自己的选择。结婚并不能百分之百消除孤独。」

网友留言：「如果所有的男人都像RM一样，国家就会和平」、「我们南俊好帅ㅠㅠ」、「果然是脑性男代表（大脑性感的男性）」、「不愧是领导BTS的男人」、「嫁给RM的号码牌已经排到几号了？」、「他可以公开的发表这些言论，真的很不容易」

此外，RM 将於 2026 年 10 月至 2027 年 2 月，在美国旧金山现代美术馆举办特别展览《RM x SFMOMA》。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻