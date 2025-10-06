【韓網熱門】朴寶劍韓服寫真帥到炸裂！優雅與暗黑兼具，網跪求演暴君：「每年都要拍古裝！」
【韓網熱門】朴寶劍韓服寫真帥到炸裂！優雅與暗黑兼具，網跪求演暴君：「每年都要拍古裝！」

明星   2025年10月6日   星期一13:38   Sani  

（封面圖源：IG@harpersbazaarkorea）

時尚雜志《Harper's BAZAAR Korea》在中秋之際公開了朴寶劍拍攝的「Hanbok Wave（韓服浪潮）」寫真，展現出多種不同的造型和概念，優雅又複雜的氣質立即引發網友驚歎！

原PO貼出了更多圖片，強烈建議點進去欣賞！
（圖源：IG@harpersbazaarkorea）
（圖源：IG@harpersbazaarkorea）
（圖源：IG@harpersbazaarkorea）
（圖源：IG@harpersbazaarkorea）
（圖源：IG@harpersbazaarkorea）
（圖源：IG@harpersbazaarkorea）
（圖源：IG@harpersbazaarkorea）
（圖源：IG@harpersbazaarkorea）
（圖源：IG@harpersbazaarkorea）
（圖源：IG@harpersbazaarkorea）
（圖源：IG@harpersbazaarkorea）
（圖源：IG@harpersbazaarkorea）
（圖源：IG@harpersbazaarkorea）
（圖源：IG@harpersbazaarkorea）

韓國網友評論：
1. 哇，真的好像名畫一樣，背景、道具、打光、韓服、朴寶劍，全部是藝術
2. 每一張都值得珍藏
3. 又優雅又美麗，太帥了
4. 概念風格多種多樣，全都很合適
5. 韓服就是朴寶劍的個人色彩
6. 好像一隻高潔的仙鶴，太有氣質了
7. 這些照片應該鋪在仁川機場一下飛機就必須走的那條路上，這才是韓國的宣傳啊
8. 聖君和暴君的氛圍全都展現了出來，超厲害...
9. 朴寶劍平時給人很善良、 清澈的感覺，但意外的是，他其實很適合暗黑風的寫真
10. 求求你了，演一次暴君吧！
11. 穿暗色韓服的照片真的超讚，忍不住一直看
12. 以暴君的姿態，上演一場血跡四濺的悲劇愛情吧！
13. 下一部戲是古裝，真的太幸福了，期待安平大君（*朴寶劍將在新片《夢遊桃源圖》中飾演朝鮮時代的王子「安平大君」）
14. 這尊貴的容貌，必須每年都拍一部古裝劇才行

出處：https://theqoo.net/hot/3942104230

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

