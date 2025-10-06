【韓網熱門】朴寶劍韓服寫真帥到炸裂！優雅與暗黑兼具，網跪求演暴君：「每年都要拍古裝！」

時尚雜志《Harper's BAZAAR Korea》在中秋之際公開了朴寶劍拍攝的「Hanbok Wave（韓服浪潮）」寫真，展現出多種不同的造型和概念，優雅又複雜的氣質立即引發網友驚歎！

原PO貼出了更多圖片，強烈建議點進去欣賞！





























韓國網友評論：

1. 哇，真的好像名畫一樣，背景、道具、打光、韓服、朴寶劍，全部是藝術

2. 每一張都值得珍藏

3. 又優雅又美麗，太帥了

4. 概念風格多種多樣，全都很合適

5. 韓服就是朴寶劍的個人色彩

6. 好像一隻高潔的仙鶴，太有氣質了

7. 這些照片應該鋪在仁川機場一下飛機就必須走的那條路上，這才是韓國的宣傳啊

8. 聖君和暴君的氛圍全都展現了出來，超厲害...

9. 朴寶劍平時給人很善良、 清澈的感覺，但意外的是，他其實很適合暗黑風的寫真

10. 求求你了，演一次暴君吧！

11. 穿暗色韓服的照片真的超讚，忍不住一直看

12. 以暴君的姿態，上演一場血跡四濺的悲劇愛情吧！

13. 下一部戲是古裝，真的太幸福了，期待安平大君（*朴寶劍將在新片《夢遊桃源圖》中飾演朝鮮時代的王子「安平大君」）

14. 這尊貴的容貌，必須每年都拍一部古裝劇才行

出處：https://theqoo.net/hot/3942104230

