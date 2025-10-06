《許願吧，精靈》客串卡司也超強！宋慧喬&金智勳&丹尼爾·海尼特別出演，獨特角色令人猜不到

Netflix最新韓劇《許願吧，精靈》上線以來討論度頗高，除了金宇彬、秀智之間的浪漫化學反應，隱藏版王牌嘉賓宋慧喬、丹尼爾・海尼、金志勳的表現也引起關注，即便戲份有限仍讓人印象深刻。

《許願吧，精靈》是一部奇幻浪漫喜劇，講述沉睡千年後甦醒的「職場斷層精靈」燈神精靈「伊布利斯」（金宇彬 飾），與缺乏情感的人類「奇嘉盈」（裴秀智 飾）相遇，圍繞三個願望展開意想不到的故事。



*以下內容包含輕微劇雷！



宋慧喬飾演伊布利斯的前女友，掌管降雨的精靈「金妮雅」，一身華麗展現出服裝異域女神般的魅力，令人聯想到電影《阿拉丁》裡的茉莉公主，與金宇彬、秀智的互動也十分有趣。 這也是宋慧喬第三次與金銀淑編劇合作，之前合拍的電視劇《太陽的後裔》、《黑暗榮耀》均創下巨大成功。



丹尼爾・海尼則飾演捲入伊布利斯與嘉盈賭局的狗狗「金介」，展開傳說級的全新變身。 金介許願變成人類，卻無法掌握人類的行為模式，竟在街頭電線桿旁邊聞來嗅去，與帥氣外形形成巨大反差，韓網觀眾笑說「金銀淑應該對丹尼爾・海尼道歉」XD



近期因《犯罪現場 Zero》備受矚目的金志勳，則在劇中則化身為「金介」的保鏢，與他搭檔展現獨特默契，為觀眾帶來笑聲與感動，進一步放大了作品的魅力。



此外，魯常泫飾演天使「以智列」、金美卿和安恩真飾演嘉盈外祖母「吳坂金」、禹賢珍飾演天使神獸「璃琳」，都以獨特風格大放異彩。 《許願吧，精靈》現已在Netflix全集上線，很多人表示一旦開始看就停不下來，輕鬆有趣又蘊含感動，超適合中秋假期用來放鬆~









