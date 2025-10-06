【韩网热门】朴宝剑韩服写真帅到炸裂！优雅与暗黑兼具，网跪求演暴君：「每年都要拍古装！」
（封面图源：IG@harpersbazaarkorea）

时尚杂志《Harper's BAZAAR Korea》在中秋之际公开了朴宝剑拍摄的「Hanbok Wave（韩服浪潮）」写真，展现出多种不同的造型和概念，优雅又复杂的气质立即引发网友惊叹！

原PO贴出了更多图片，强烈建议点进去欣赏！
（图源：IG@harpersbazaarkorea）
（图源：IG@harpersbazaarkorea）
（图源：IG@harpersbazaarkorea）
（图源：IG@harpersbazaarkorea）
（图源：IG@harpersbazaarkorea）
（图源：IG@harpersbazaarkorea）
（图源：IG@harpersbazaarkorea）
（图源：IG@harpersbazaarkorea）
（图源：IG@harpersbazaarkorea）
（图源：IG@harpersbazaarkorea）
（图源：IG@harpersbazaarkorea）
（图源：IG@harpersbazaarkorea）
（图源：IG@harpersbazaarkorea）
（图源：IG@harpersbazaarkorea）

韩国网友评论：
1. 哇，真的好像名画一样，背景、道具、打光、韩服、朴宝剑，全部是艺术
2. 每一张都值得珍藏
3. 又优雅又美丽，太帅了
4. 概念风格多种多样，全都很合适
5. 韩服就是朴宝剑的个人色彩
6. 好像一只高洁的仙鹤，太有气质了
7. 这些照片应该铺在仁川机场一下飞机就必须走的那条路上，这才是韩国的宣传啊
8. 圣君和暴君的氛围全都展现了出来，超厉害...
9. 朴宝剑平时给人很善良、 清澈的感觉，但意外的是，他其实很适合暗黑风的写真
10. 求求你了，演一次暴君吧！
11. 穿暗色韩服的照片真的超赞，忍不住一直看
12. 以暴君的姿态，上演一场血迹四溅的悲剧爱情吧！
13. 下一部戏是古装，真的太幸福了，期待安平大君（*朴宝剑将在新片《梦游桃源图》中饰演朝鲜时代的王子「安平大君」）
14. 这尊贵的容貌，必须每年都拍一部古装剧才行

出处：https://theqoo.net/hot/3942104230

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

