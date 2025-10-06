【韩网热门】朴宝剑韩服写真帅到炸裂！优雅与暗黑兼具，网跪求演暴君：「每年都要拍古装！」

时尚杂志《Harper's BAZAAR Korea》在中秋之际公开了朴宝剑拍摄的「Hanbok Wave（韩服浪潮）」写真，展现出多种不同的造型和概念，优雅又复杂的气质立即引发网友惊叹！

原PO贴出了更多图片，强烈建议点进去欣赏！





























韩国网友评论：

1. 哇，真的好像名画一样，背景、道具、打光、韩服、朴宝剑，全部是艺术

2. 每一张都值得珍藏

3. 又优雅又美丽，太帅了

4. 概念风格多种多样，全都很合适

5. 韩服就是朴宝剑的个人色彩

6. 好像一只高洁的仙鹤，太有气质了

7. 这些照片应该铺在仁川机场一下飞机就必须走的那条路上，这才是韩国的宣传啊

8. 圣君和暴君的氛围全都展现了出来，超厉害...

9. 朴宝剑平时给人很善良、 清澈的感觉，但意外的是，他其实很适合暗黑风的写真

10. 求求你了，演一次暴君吧！

11. 穿暗色韩服的照片真的超赞，忍不住一直看

12. 以暴君的姿态，上演一场血迹四溅的悲剧爱情吧！

13. 下一部戏是古装，真的太幸福了，期待安平大君（*朴宝剑将在新片《梦游桃源图》中饰演朝鲜时代的王子「安平大君」）

14. 这尊贵的容貌，必须每年都拍一部古装剧才行

出处：https://theqoo.net/hot/3942104230

